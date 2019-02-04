واشنطن تصف اغتيال مشذوب بالعمل "الوحشي"



وصفت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، اغتيال الروائي علاء مشذوب في محافظة كربلاء بالعمل "الوحشي". الخليج 365/ بغدادوصفت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، اغتيال الروائي علاء مشذوب في محافظة كربلاء بالعمل "الوحشي". وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "تتقدم السفارة الأميركية في بغداد بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء الكاتب العراقي علاء مشذوب الذي قتل بطريقة وحشية لامبرر لها". وأضافت السفارة، أن "الرواية خير من يمثل المدنية والحضارة؛ لأنها نموذج للوعي والتقدم والبهجة."





يشار إلى أن الروائي علاء مشذوب قُتل، أمس الأول السبت (2 شباط 2019)، بهجوم مسلح وسط محافظة كربلاء.

يشار إلى أن الروائي علاء مشذوب قُتل، أمس الأول السبت (2 شباط 2019)، بهجوم مسلح وسط محافظة كربلاء.

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