التربية تقرر اعادة العمل بنظام المحاولات

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن اعادة العمل بنظام المحاولات.
وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة فراس محمد حسن، في بيان تلقت الخليج 365، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، اعادة العمل بنظام المحاولات لهذه السنة".
ودعت لجنة التربية النيابية، في 22 كانون الثاني الماضي، وزارة التربية إلى إعادة العمل بنظام المحاولات لمادة أو اثنتين لطلبة السادس الإعدادي، معتبرة ذلك خطوة لمنح الطلبة فرصة للنجاح وعدم إضاعة عام كامل من حياتهم بسبب مادة أو مادتين.
يذكر أن نظام تعدد المحاولات يقضي بالسماح لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة من الراسبين في السنة الثانية باداء الامتحانات في السنة الثالثة في مادة أو مادتين رسب فيها فقط، مع احتفاظ الطالب بدرجات النجاح التي حصل عليها في السنة السابقة.
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