شرطة كربلاء تعلن تشكيل فريق عمل من كبار ضباطها لكشف ملابسات مقتل مشذوب

الخليج 365/ بغداداعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاحد، تشكيل فريق عمل مكون من كبار ضباطها المختصين في كشف الجرائم الجنائية للاستمرار في البحث والتحري عن كشف ملابسات قضية مقتل الروائي علاء مشذوب يوم أمس السبت.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقت، الخليج 365، نسخة منه، انه "تم تشكيل فريق عمل أمني كبير بأشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة المدينة اللواء احمد علي زويني للبحث والتحري عن الجناة ليتم ايصالهم الى العدالة لاخذ قصاصهم العادل باقرب وقت ممكن".



واوضحت شرطة المحافظة، ان "القوات الامنية والاستخباراتية والعناصر السرية تعمل بوتيرة بحث عالية ومهنية عمل كبرى منذ ليلة امس للوصول الى المجرمين الحقيقيين"، نافية "خبر اعتقال أي شخص لغاية الان، وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة".

واصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، امس السبت، بيانا بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب في المحافظة، فيما دعت القنوات الفضائية والإعلاميين والمواطنين كافة الى التعاون معها.

وافاد مصدر امني في محافظة كربلاء، امس السبت، بمقتل روائي بهجوم مسلح وسط المحافظة.

