اعضاء بمجلس البصرة يدعون العيداني لحسم أمره بشأن البقاء كمحافظ أو الالتحاق بالبرلمان

الخليج 365/ البصرةدعا أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، المحافظ أسعد العيداني الى الإسراع بحسم أمره بشأن البقاء كمحافظ أو الذهاب كنائب الى مجلس النواب، وأكدوا أن المحافظة لديها مقعد شاغر في مجلس النواب بسبب تأخر حسم القضية.

وقال عضو مجلس المحافظة عن تيار الحكمة أمين وهب في حديث لـ الخليج 365، إن "العيداني ليس لدينا معه مشكلة، ويمكنه أن ينفع البصرة سواء بقى محافظاً أو صار نائباً، ولكن إذا لديه رغبة بالبقاء كمحافظ فعليه الاستقالة من مجلس النواب"، مبيناً أن "المحافظة لديها مقعد شاغر في مجلس النواب، والصوت الواحد يحدث فرقاً خلال التصويت، والبصرة استحقاقها القانوني 25 مقعداً، وليس 24 مقعداً".



من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة عن تحالف أباة البصرة أحمد عبد الحسين في حديث لـ الخليج 365، إن "إبقاء المقعد شاغراً يؤثر سلباً على موقف البصرة السياسي أمام الحكومة الاتحادية"، مضيفاً أن "كتلة أباة البصرة طلبت من العيداني بيان موقفه النهائي، فمن الضروري ملء المقعد، ونتوقع أن يحسم أمره قريباً، وسيكون لدينا حديث معه بهذا الشأن".

يذكر أن محافظة البصرة يمثلها بموجب القانون 25 عضواً في مجلس النواب بدورته الحالية، وقد التحق 24 منهم، وبقي المرشح الفائز أسعد العيداني مستمراً بممارسة مهامه كمحافظ للبصرة من دون أن يستقيل أو ينسحب من مجلس النواب.