نائب: هناك استهداف ممنهج للزراعة وشعارات عبد المهدي بعيدة عن التنفيذ

الخليج 365/ بغداداكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب علي البديري، السبت، ان هناك عمليات استهداف ممنهج ضد القطاع الزراعي منذ عام 2003 وحتى اليوم، فيما اشار الى ان جميع شعارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي بعيدة عن واقعه التنفيذي.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك عمليات التفاف تحصل على التخصيصات المالية التي توضع لتنمية القطاع الزراعي، وهناك ردة فعل قوية لمنع تحقيق اي مشاريع زراعية"، لافتا الى "وجود استهداف اخر يمس قطاع الزراعة من خلال افشاله بغية ابقاء البطالة لان تنشيط قطاع الزراعة معناه استيعاب ايدي عاملة كثيرة وهو امر لاتريده جهات تبحث عن استمرار الفوضى بالبلد لخدمة مصالحها".



واضاف ان "هناك استهداف منظم منذ عام 2003 وحتى اللحظة للمنتوج المحلي من جهات خارجية وداخلية واي مشروع لتطوير المنتج المحلي يتم ضربه وافشاله"، مبينا ان "القطاع الزراعي كان هناك تركيز كبير عليه من قبل البعض لافشاله، والكثير من الامثلة التي تثبت ذلك منها نفوق الاسماك وآفة الطماطم وغيرها من عمليات التجريف للاراضي".

واكد "اننا كلجنة مختصة بالقطاع الزراعي طالبنا كثيرا باعطاء دور للقطاع الزراعي والتركيز على دعمه لكن لم نجد اي استجابة من الحكومة"، موضحا ان "جميع الشعارات التي وضعت من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي هي بعيدة عن واقعه التنفيذي".

وذكر البدران ان "هناك جهة سياسية من الممكن ان تعارض تخصيص مبالغ لتنمية الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية بالبلد"، موضحا ان "كميات الامطار غزيرة بهذا الموسم وهناك مناطق واسعة صالحة للزراعة الان وبحاجة الى تخصيصات للاستفادة منها في تغطية زراعة القمح والرز وطالبنا بتلك التخصيصات لكن دون استجابة من الحكومة".

