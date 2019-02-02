مسؤول ببابل: الحديث عن عودة داعش لجرف الصخر يتزامن مع اعادة سكانها لمنازلهم

الخليج 365/ بغداداعتبر مسؤول محلي في بيالبل، السبت، ان الحديث عن عودة "داعش" لجرف الصخر يأتي بالتزامن مع اعادة سكانها لمنازلهم في القضاء، فيما حذر من مغبة استغلال مسمى "خلايا داعش" لتحقيق أجندات سياسية.

ونقلت صحيفة خليجية عن المسؤول قوله ان "بلدة جرف الصخر آمنة جداً، وهي من أكثر البلدات تحصيناً أمنياً"، مبينا ان "الحديث عن عودة داعش لها أمر مخالف للواقع".

واضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، أنّ "هذا الترويج لعودة داعش، يأتي متزامناً مع حراك لوجهاء وشيوخ المحافظة، الذين يحاولون إعادة النازحين من أهالي جرف الصخر إلى بلدتهم"، مشيرا الى أنّ "فصائل الحشد أعادت انتشارها خلال اليومين الأخيرين، بأطراف وداخل البلدة".



وتابع ان "العوائل النازحة أصيبت بخيبة أمل إزاء عوتها الى مناطقها، وأدركت أنّ ذلك بات مستحيلا"، محذراً من "مغبة استغلال مسمى (خلايا داعش) لتحقيق أجندات سياسية معينة".

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في الأول من تشرين الثاني الماضي، أن قضية عودة نازحي جرف النصر شمالي بابل فيها جنبة امنية وأخرى سياسية، مؤكداً أنه طلب من الحشد الشعبي اعادة الانتشار لهذه المناطق.

