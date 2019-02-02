قيادي بالنصر يرد على الديمقراطي: خائفون من خيالهم ولديهم حراك لا يردون كشفه

الخليج 365/ بغدادرد القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، السبت، على بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني الموجه ضد رئيس الائتلاف حيدر العبادي بشأن أوضاع كركوك، فيما اشار الى انهم "خائفين من خيالهم".

وقال السنيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما صدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني تصريحات غير مسؤولة"، مبينا ان "ردت الفعل في بيانهم على شيء لم يقله العبادي، دليل على انهم خائفون من خيالهم وانهم يعملون ويتحركون بشيء خطير يخافون كشفه".



واضاف السنيد ان "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحد كركوك وارجاعها الى أهلها، دون سفك اي قطرة دم واحدة"، مشيرا الى انه "احترم جميع مواطني كركوك مهما كانت مكوناتهم".

وتابع ان "الاطراف الخائفة من وحدة العراق ووحدة كركوك، اعتبروا تواجد القوات العراقية في كركوك احتلال اجنبي، رغم ان هذه القوات هي من حررت العراق من تنظيم داعش الارهابي ودافعوا عن العراق وكركوك وكردستان، وتصدوا لكل مؤامرات الانفصال وتقسيم العراق".

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اعتبر، خلال لقائه النائب عن محافظة كركوك حسن توران، في (30 كانون الثاني 2019)، أن استقرار كركوك يمثل "صمام أمان" للعراق، مؤكداً بالقول "لن نسمح بأي صفقات على حساب أمنها واستقرارها".

فيما ردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، على تصريحات العبادي، معتبرةً أن الهدف من تلك التصريحات هو ""زعزعة الأجواء السياسية الإيجابية" في العراق، فيما بين أن الأجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الأوضاع استناداً إلى المادة ١٤٠ من الدستور.

