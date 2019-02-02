الطيران المدني يوقع اتفاقية النقل الجوي مع تونس لتكون بديلا عن اتفاقية 1975

الخليج 365/ بغدادوقعت سلطة الطيران المدني العراقية مع نظيرها التونسية، اليوم السبت، اتفاقية النقل الجوي والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975، كذلك وقعت سلطتا الطيران العراقية والتونسية مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين.

وقال سلطة الطيران المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "وقعت، اليوم، اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975، بحضور سفير جمهورية العراق في تونس ماجد عبد الرضا وسفير تونس في العراق ابراهيم الرزقي، اضافة إلى توقيع على مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين".



وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم، بحسب البيان، أن "اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية".

وأضاف ابراهيم، أن "هذه الخطوات تأتي في مجال فتح افاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل الى مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية نحو الأمام".

