انتحار شاب داخل منزله شرقي بغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن شاباً أقدم على الانتحار شنقا شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً أقدم، مساء اليوم، على الانتحار شنقا داخل منزله في منطقة حي اور شرقي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.