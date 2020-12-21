شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق واسع النطاق لأجهزة موظفي قناة الجزيرة القطرية عبر شركة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مختبر «سيتزن لاب» المختص بالبحث والتطوير والحماية الالكترونية تقريرا تم نشره منذ ساعات، عن تعرض 36 هاتفًا شخصيًا مملوكا لصحفيين ومنتجين ومراسلين ومدراء تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية إلى اختراق واسع النطاق، بالاضافة إلى هاتف لصحفي في تلفزيون العربي, حيث استخدم عملاء حكوميين برنامج التجسس «بيجاسوس Pegasus» التابع لمجموعة NSO الاسرائيلية وذلك في شهري يوليو وأغسطس 2020 .

واضاف ان الهواتف اخترقت باستخدام سلسلة ثغرات تدعى “KISMET”، والتي تعمل على استغلال لثغرة غير معروفة “Zero-click” في iMessage في هواتف الايفون حيث كانت ثغرة “KISMET” موجودة في اخر إصدار وقتها من iOS (الاصدار 13.5.1) وكان بإمكانها اختراق جهاز iPhone 11 الأحدث من آبل آنذاك.

واستناداً إلى السجلات من الهواتف المخترقة، يعتقد أن عملاء مجموعة NSO الاسرائيلية قد استخدموا ثغرة “KISMET” بنجاح، أو قد قاموا باستغلال ثغرات “Zero-day” أو ثغرات “Zero-click” المشابهة لها ما بين أكتوبر وديسمبر 2019.

وكشف ان اختراق الصحفيين تم بواسطة أربعة من مشغّلي برنامج بيجاسوس “Pegasus”، من ضمنهم مشغّل محتمل من المملكة العربية السعودية، ومشغّل آخر محتمل من الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للتقرير انه لايعتقد ان ثغرة KISMET تعمل على نظام ايفون iOS 14 وما فوق، حيث يتضمن هذا النظام حماية أمنية جديدة لذا يجب على جميع مالكي أجهزة iOS التحديث فورًا إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.

ويضيف انه نظرًا للانتشار العالمي لقاعدة عملاء NSO Group الاسرائيلية والضعف الواضح لجميع أجهزة iPhone قبل التحديث إلى iOS 14، هناك شك في أن الإصابات التي لوحظت كانت جزءًا صغيرًا من إجمالي الهجمات التي تم تنفيذها مستغلة هذه الثغرات.

وبالاضافة إلى ذلك ان البنية التحتية المستخدمة في هذه الهجمات تضمنت خوادم في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا باستخدام موفري السحابة Aruba وChoopa وCloudSigma وDigitalOcean وانهم ارسلو هذه النتائج إلى شركة «أبل» والتى اكدت انها تبحث في هذا الموضوع.

برنامج التجسس «بيجاسوس Pegasus» هو برنامج من مجموعة NSO الاسرائيلية ويستخدم للمراقبة والتجسس عبر الهاتف، يمكّن العملاء من استغلال ثغرات في الأجهزة ومراقبتها عن بُعد. تعدّ مجموعة NSO منتجاً ومورّداً لتقنيات المراقبة للحكومات في جميع أنحاء العالم، وترتبط منتجاتها بانتهاكات المراقبة والتجسس.

وقد أصبح «بيجاسوس» معروفاً بالروابط الخبيثة التي يرسلها إلى الاهداف المحددة عبر الرسائل القصيرة على مدى سنوات عديدة واستخدمت هذه الطريقة من قبل عملاء مجموعة NSO على نطاق واسع وقد أتاح استخدام الروابط الخبيثة في الرسائل القصيرة للمحققين وللمستهدفين التعرف بسرعة على أدلة الاستهداف السابق. لم يتمكن الأشخاص المستهدفون من ملاحظة هذه الرسائل المشبوهة فحسب، بل وتمكنوا كذلك من البحث في سجلات رسائلهم لاكتشاف أدلة على محاولات الاختراق.

وقد قامت مجموعة NSO مؤخراً بالتحول تجاه ثغرات أخرى؛ مثل zero-click وثغرات قائمة على الشبكة، والتي تمكن عملاءها الحكوميين من اختراق الهواتف دون أي تفاعل من الهدف، ودون ترك أية آثار مرئية أو واضحة .

ويعدّ اختراق تطبيق واتس أب WhatsApp في عام 2019 من خلال ثغرة تم استغلالها عبر مكالمة صوتية فائتة هو أحد الأمثلة على هذا التحول. ولحسن الحظ، فقد قامت واتس أب بإعلام المستهدفين واللذين يقدر عددهم ب 1400 هاتفاً على الأقل، وبالرغم من ذلك، فإنه من الصعب على الباحثين تتبع هذه الهجمات؛ لأن المستهدفين قد لا يلاحظون أي شيء مريب على هواتفهم. حتى وإن لاحظوا شيئاً مريباً مثل مكالمة غريبة فقد يكون هذا الحدث عابراً وقد لا يترك أية آثار على الجهاز.