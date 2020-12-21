شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تكتشف إصابتك بسرطان القولون والمستقيم من خلال 5 فحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسهم الكشف المبكر في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من أهم الخطوات التي تحمى المريض من مضاعفات خطيرة، خاصة أن هناك مؤشرات تنبه المريض من الإصابة في مرحلة مبكرة للغاية أهمها تكون زوائد لحمية على الجانب الأيمن من القولون، وذلك طبقًا لما ورد في تقرير نشر في موقع healthline.

وهناك بعض الفحوصات المهمة التي لابد من إجرائها للتأكد من إصابتك بسرطان القولون والمستقيم:

1.لابد من إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن سرطان المستقيم منذ سن الخمسين حيث يزداد في هذه المرحلة خطر تكوون زوائد القولون اللحمية وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالسرطان.

2.فحص القولون بالمنظار ويعد من أفضل الفحوصات التي تكشف عن زوائد القولون اللحمية الحميدة والمُتسرطنة، ويمكنك إزالة هذه الزوائد أثناء الفحص بكل سهولة.

3.اختبار الدم الخفي في البراز والذى يعد من أكثر الفحوصات دقة لأنه يكشف عن وجود دم في البراز أو عدمه، كما أنه يتسم بالسهولة لأنه يتم إجرائه بالمنزل، وفي حال اختيار هذا الفحص ينبغي على المريض إجراؤه سنويا، أما في حال وجود دم في عينة البراز فعلى المريض إجراء فحص القولون بالمنظار.

4.فحص القولون السيني بالمنظار المرن والذى يتم إجراؤه دون تخدير ودون الحاجة إلى بقاء المريض في المستشفى، وتتم فيه معاينة باطنة الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة بمنظار قصير ومرن، وينبغي إجراء هذا الفحص كل خمس سنوات .

5.التصوير المقطعي المحوسب للقولون ويعد من أحدث طرق الكشف المتوفرة حيث يتم إجراء تصوير مقطعي محوسب للبطن والحوض بعد أن يشرب المريض صبغة وبعد توسيع المستقيم.