شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الدنمارك تخرج ملايين الجثث من حيوان المنك بعد إعدامها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن قيام الدنمارك باستخراج الملايين من حيوانات المنك الميتة بعد عملية ذبح ودفن متسرعة تهدف إلى القضاء على طفرة الفيروسات التاجية انتهت بإطلاق الجثث المتعفنة لخطر تلوث جديد.

ووفقًا للتقرير سيتم استخراج حوالي 4 ملايين من المنك تم ذبحها في شهر مايو، مع فترة انتظار مدتها ستة أشهر تعتبر كافية لضمان خلو الجثث من الفيروس وآمنة في التعامل معها بمجرد حفر المنك، سيتم حرقها كنفايات للشركات وقالت السلطات الصحية إن دفن الحيوانات "لا يشكل أي خطر تلوث مباشر فيما يتعلق بالبحيرات والجداول وكذلك مياه الشرب.

مخاطر المنك

هناك عدد من البلدان الأخرى التي تنتج المنك والتي اكتشفت سلالات فيروسات التاجية في الحيوانات، وهي إيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة، ولم تتخذ أي دولة حتى الآن نفس الخطوات الصارمة مثل الدنمارك.

في أوائل نوفمبر، قالت منظمة الصحة العالمية إن طفرة الفيروس التاجي الموجودة في الدنمارك "تسلط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مجموعات المنك المستزرعة في الانتقال المستمر لفيروس كورونا والدور الحاسم للمراقبة القوية وأخذ العينات وتسلسل الفيروس لا سيما حول المناطق التي تم تحديد مستودعات الحيوانات فيها ".

قالت المنظمة بعد ذلك إنها تنصح "جميع البلدان بتعزيز المراقبة لـفيروس كورونا على الواجهة البينية بين الإنسان والحيوان حيث يتم تحديد مستودعات الحيوانات المعرضة للإصابة بما في ذلك مزارع المنك".

في تطور منفصل، انضمت الدنمارك يوم الاثنين إلى دول أوروبية أخرى في فرض حظر لمدة 48 ساعة على القادمين من المملكة المتحدة، حيث تم اكتشاف طفرة سريعة الانتشار للفيروس بين البشر وتقول السلطات الصحية الدنماركية إنه تم تسجيل تسع حالات من السلالة المتحولة من بريطانيا في الدنمارك.