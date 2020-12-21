شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تصاب بطفرة كورونا الجديدة إنجليزية الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إيطاليا خامس دولة تكتشف فيروس كورونا المتحور بعد أن طار المسافر البريطاني المصاب إلى روما ويأتي ذلك بعد أن أبلغت الدنمارك وهولندا وأستراليا وبلجيكا عن حالات إصابة بينما تحذر فرنسا من انتشار هذه الطفره بها وقامت إغلاق الحدود مع المملكة المتحدة.

ووفقًا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية في نوفمبر كانت هناك تسع حالات إصابة بالطفرة الجديدة في الدنمارك وواحدة في أستراليا وأعلنت هولندا وبلجيكا أنهما اكتشفتا حالة كل هذا الشهر وحظرت أكثر من 12 دولة السفر من وإلى المملكة المتحدة لاحتواء تفشي الشكل الجديد لفيروس كورونا، اكتشفت إيطاليا مريضًا مصابًا بالسلالة الطفرة لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا، لتصبح خامس دولة خارج المملكة المتحدة تُبلغ عن حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن المريض الإيطالي سافر من المملكة المتحدة إلى روما في الأيام القليلة الماضية مع شريكه، الذي لم تكن نتيجة اختباره إيجابية، الزوج الآن في عزلة.

حتى الآن، تم رصد حالات الإصابة بالمتغير الجديد، الذي يقال إنه معدٍ بنسبة تصل إلى 70 % أكثر من كوفيد العادي، في الدنمارك وهولندا وأستراليا وبلجيكا، التقطت كل من اسكتلندا وويلز حالات من السلالة في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنها تنتشر في الغالب في لندن وجنوب شرق إنجلترا، حيث يُعتقد أنها مسئولة عن 60 % من جميع الإصابات الجديدة.

قال وزير الصحة الفرنسي صباح اليوم إن نسخة الفيروس منتشرة بالفعل في فرنسا على الرغم من أن الاختبارات لم تلتقطها بعد، بينما قال وزير الصحة الأول في أيرلندا الشمالية إنه من المحتمل أن تكون السلالة موجودة هناك أيضًا.

وحظرت أكثر من 12 دولة بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وكندا السفر من وإلى المملكة المتحدة كجزء من حملة دولية لاحتواء السلالة الطفرة، ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم لتوحيد استجابة الكتلة لمنع البديل من أن يصبح أكثر انتشارا في القارة.

هناك مخاوف الآن من أن رفوف السوبر ماركت البريطانية قد تبقى فارغة قريبًا مع حظر فرنسا على الشاحنات البريطانية الذي من شأنه أن يمنع ناقلات النقل القارية من جلب الإمدادات الغذائية الحيوية للاحتفال.