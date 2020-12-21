وكالة الأدوية الأوروبية توصي باعتماد لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، الاثنين، استخدام لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".
وأضافت كوك أنه "لا يوجد دليل على عدم فعالية لقاح فايزر وبايونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد ضد السلالة الجديدة من الوباء، التي ظهرت في بريطانيا وأثارت حالة من الذعر في مختلف أنحاء العالم.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم الموافقة على لقاح فايزر المُضاد لفيروس كورونا بعد اعتماد وكالة الدواء استخدامه.
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