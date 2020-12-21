خبراء: لقاحات كورونا تحمي من السلالات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون فعالة في محاربة عدوى السلالات الجديدة، بحسب خبراء الصحة.

جاءت التعليقات بعد إعلان بريطانيا عن اكتشاف طفرة جديدة للفيروس يمكنها أن تنتشر بشكل أكبر مقارنة بالسلالات السابقة. وقامت دول مثل إيطاليا وألمانيا وكندا وإسرائيل بحظر الطيران من وإلى المملكة المتحدة، عقب الإعلان عن هذه السلالة.



يقول فين جوبتا، أستاذ مساعد منتسب من معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إنه واثق من أن اللقاحات الحالية ستقي من السلالات المختلفة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه يوجد اعتقاد قوي بأن اللقاح بصورته المتوفرة حاليا ستكون له فاعلية في كبح أي عدوى من هذه السلالة الجديدة المنتشرة في إنجلترا، بالإضافة إلى السلالة القديمة التي نتعامل معها منذ شهور.





وأوضح أنه على المستوى الجيني، من المحتمل أن تكون السلالة الجديدة شبيهة جدا بالسلالات السابقة، وأن اللقاحات تثير استجابة قوية في الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة.

وأثبتت اللقاحات المطورة من قبل "فايزر" و"بيو إن تك" و"موديرنا" معدلات فاعلية تزيد عن 90%، ويقول جوبتا إن فاعلية هذه اللقاحات في إنتاج الأجسام المضادة، التي يمكنها مهاجمة "كوفيد-19" وقتله، استثنائية.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تؤثر هذه التغيرات الطفيفة من المستوى الجيني على أداء اللقاحات على المدى القريب.

ولفت إلى أنه مع ذلك، قد تحتاج الإصدارات المستقبلية من اللقاح إلى أخذ سلالات فيروسية جديدة في الاعتبار، بنفس الطريقة التي يتم بها تحديث لقاحات الإنفلونزا.





الرأي ذاته أكده الدكتور فيفيك مورثي، الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليكون الجراح العام القادم في الولايات المتحدة، بقوله إنه لا يوجد سبب في الاعتقاد بأن اللقاحات الحالية لن تكون فعالة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، كما أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أنها سلالة أكثر فتكا.

وشاركهما الرأي داني التمان، أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، مفترضا أنه نظرا لتنوع الأجسام المضادة المعادلة التي وفرها رواد اللقاح الرئيسيين، فمن غير المرجح أن تكون السلالة الجديدة مقاومة للتلقيح.

كما قال أندرو فريدمان، الباحث في الأمراض المعدية بجامعة كارديف، إن من المحتمل جدا احتواء السلالة الجديدة بقدرات اللقاحات الحالية، ولكن بالطبع يمكن أن يكون هناك المزيد من الطفرات التي قد تجعل اللقاحات أقل فعالية في المستقبل، وفقا لفريدمان.