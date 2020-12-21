شكرا لقرائتكم خبر عن هرمونات ولا تكيسات.. اعرفى أسباب تأخر الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قلق وخوف وتوتر"، مشاعر تتعرض لها الفتيات عند تأخر الدورة الشهرية، حيث يكون أمرًا مؤلمًا للغاية، خاصة إذا كانت المرأة معتادة على الدورة الشهرية المنتظمة أو كانت قلقة بشأن الحمل غير المتوقع، ومع ذلك هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية، بدءًا من تحديد النسل إلى الإجهاد .

وحسب ما ذكره موقع webmed فهناك بعض الأسباب المختلفة التى تؤدى لتأخر الدورة الشهرية وهى:

1: الإجهاد

قد تتأثر الدورة الشهرية بفترات الإجهاد، يمكن أن تؤثر فترات التوتر الطويلة على الدورة الشهرية للمرأة مما يجعلها أطول أو أقصر ، أو حتى تسبب ضياع الدورة الشهرية.

تشير بعض النساء أيضًا إلى تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة عند التعرض للإجهاد، يمكن أن يساعد تجنب المواقف التي تسبب التوتر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم الشخص على التخلص من التوتر والحفاظ على الدورة الشهرية المنتظمة.

2:فترة ما قبل انقطاع الطمث

يبلغ متوسط ​​بداية انقطاع الطمث حوالي 52 عامًا عندما لا تمر المرأة بفترة 12 شهرًا على الأقل، كما تعاني بعض النساء من الأعراض منذ 10 إلى 15 عامًا قبل انقطاع الطمث. يُعرف هذا باسم انقطاع الطمث ويشير إلى أن مستويات هرمون الاستروجين بدأت في التقلب.

يمكن أن تؤدي مستويات هرمون الاستروجين غير المنتظمة إلى تغيير الدورة الشهرية للمرأة ، مما يجعل من الشائع أن تعاني النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث من عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها بمجرد مرور عام كامل دون فترة ، يقال إنها مرت بانقطاع الطمث.

3: فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بشكل كبير أو ممارسة التمارين الرياضية الشديدة إلى فقدان المرأة للدورة الشهرية، كما يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمون التناسلي، وخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

يجب على المرأة التي فاتتها فترة أو عدة فترات بعد فقدان قدر كبير من الوزن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية حول الحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها.

4: السمنة

مثلما يمكن أن يتسبب فقدان الوزن في فقدان المرأة للدورة الشهرية، فإن زيادة الوزن يمكن أن تؤثر أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة، وتشير السمنة وفقدان الدورة الشهرية أحيانًا إلى أن المرأة تعاني من حالة طبية، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، لذلك من المهم أن يتم تشخيص المرأة بشكل صحيح من قبل الطبيب.

5: تحديد النسل

حبوب منع الحمل يمكن أن تتسبب في غياب الدورة الشهرية، كما يمكن لبعض أنواع تحديد النسل وخاصة الطرق الهرمونية ، أن تتسبب في فقدان الدورة الشهرية للمرأة.

عادةً ما يوفر تحديد النسل الهرموني شكلاً من أشكال هرمون الاستروجين مع البروجسترون لفترة محددة من الوقت، تليها عدة أيام خالية من الهرمونات يؤدي انسحاب هذه الهرمونات إلى حدوث الدورة الشهرية.

في بعض الأحيان، تحافظ هذه الهرمونات على بطانة الرحم رقيقة جدًا بحيث لا توجد بطانة كافية لتسبب الدورة الشهرية. وهذا ينطبق على جميع أشكال تحديد النسل الهرموني ، بما في ذلك الحبوب والبقع واللقطات والغرسات والحلقات.

6: الظروف الهرمونية

يمكن لبعض الهرمونات، مثل البرولاكتين أو هرمونات الغدة الدرقية، أن تتسبب في فقدان المرأة للدورة الشهرية،إذا كان الخلل الهرموني مسئولاً عن تأخر الدورة الشهرية ، فيمكن اكتشافه بسهولة من خلال فحص الدم.

يجب فحص سبب هذه الاختلالات الهرمونية من قبل الطبيب. وتعتبر بعض الاختلالات الهرمونية مشكلة شائعة تنتشر في العائلات، أو قد تكون ناجمة عن شيء أكثر خطورة ، مثل ورم في المخ .

7: متلازمة تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبايض من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب، على الرغم من أن الأعراض تختلف بين النساء، فإن أولئك المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات هرمونية غير طبيعية، مما قد يتسبب في ظهور أكياس صغيرة على المبايض، وحب الشباب، وشعر الوجه والجسم الزائد، والصلع الذكوري، والسمنة.

الفترات غير المنتظمة أو حتى الغائبة هي أيضًا سمة شائعة لهذه الحالة.