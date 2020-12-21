9 حقائق عن الصداقة تحتاج كل فتاة صغيرة إلى معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:38 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالتحدث مع ابنتك عن الصداقة، فمن الأفضل دائمًا الاستماع إليها أولاً. لا تقومي بانتقادها، ومحاولة توجيهها للقيام بأشياء معينة. فهدفك هو أن تمكنيها من فهم الصداقة بشكل سليم.

فمعظم الفتيات يعتقدن أن عليهم إيجاد صديقة العمر، لكن فكرة العثور على أفضل صديق والاحتفاظ بها إلى الأبد قد تكون أسطورة أكثر من كونها حقيقة بالنسبة لمعظمهن.

الدكتورة أمل بن جرش، اختصاصية أسرية واجتماعية تطرح عليك 12 حقيقة حول الصداقة الواقعية. علميها لابنتك، لتتجنب أي صدمة مع صديقاتها.

د. أمل بن جرش

الصداقات المثالية هي خرافة

لا توجد صداقة مثالية

لا توجد صداقة مثالية. ستكون هناك لحظات في صداقة كل فتاة تغضب فيها من شيء تقوله أو تفعله صديقتها. فطمئني ابنتك أن العلاقة لن تنتهي، وأن هذه النزاعات أحيانًا تجعل الصداقة أقوى وأوثق. خصوصاً إذا تقبلت الثغرات في شخصية صديقتها، من دون أن تسعى لتغييرها، فهذا سيجعل الصداقة أقوى في النهاية.

صداقات "اليويو" غير صحية

صداقات اليويو

"اليويو" هنّ صديقات من النوع اللطيف جداً، يكنّ كذلك لبضعة أشهر ثم فجأة يعرضن ابنتك لصدمة ساخنة، فهن يتواجدن عندما يكون الوقت مناسباً لهن، ونادرًا ما تتجاوز العلاقات معهن الصداقة السطحية. لأن هذا النوع من الصداقة غير عادل ويمكن أن يكون مرهقًا، حذري ابنتك في وقت مبكر لتجنب هذه الأنواع من الصديقات.

أن لا تحزن إذا تم استبعادها

في بعض الأحيان يتم استبعاد ابنتك من المجموعة؛ لأن شخصًا ما يتنمر عليها أو يحاول نبذها. لكن في أحيان أخرى، يكون هذا خطأ بسيطًا وقد نسي أحدهم ضم ابنتك إليهم؛ أو أنها مسألة مساحة وكان الشخص الذي يقوم بالدعوة مقيدًا بعدد الأشخاص الذين يمكنها أن تكون ضمنهم. ذكّري ابنتك بأن الاستبعاد سيحدث وأنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن حيال ذلك. لكن هذا لا يعني أيضًا أن الحياة قد توقفت. ساعديها على إدراك أنه ليس عليها انتظار الدعوات للقيام بشيء ممتع. وشجعيها على القيام بالدعوة في المرة القادمة.

الصداقات قد تتفكك

الصداقات قد تتفكك

ذكري ابنتك أن "أفضل الأصدقاء هم الذين يبقون للأبد" لكن هذا نادرًا ما يحدث، فعلميها ألا تفكر في ما كان يمكن أن يكون، ولكن بدلاً من ذلك لتنظر إلى ذهاب صديقة أنها فرصة للسماح لصديقة جديدة بالدخول. أدركي أن ابنتك قد تكون حزينة، لكن ذكريها أن قلبها مرن. وسوف تجد صديقة مقربة جديدة مرة أخرى قريباً.

الصداقة "الحصرية" تنهار

الصداقة الحصرية

ذكّري ابنتك أنه ستكون هناك أوقات تكون فيها صديقتها مشغولة عنها جدًا بالأنشطة والالتزامات العائلية، وقد لا تقضي الوقت معها، قد يكون هذا مؤلماً بالنسبة لها، لكن عليها ألا تعتبره شخصياً، فهذا ما يجعل الأمور أسوأ. علمي ابنتك أن التشبث الشديد بالصديقة أو مطالبتها بالتزامات مشروطة سيبعدها، وبالمثل لا ينبغي لها أن تسمح لصديقتها بالضغط عليها لتصبح صديقة "حصرية".

المقارنات غير صحية

المقارنات غير صحية

غالبًا ما تقارن الفتيات صداقاتهن بما يقرأن في الكتب أو يشاهدن في الأفلام، ذكري ابنتك أن هذه الأمثلة خيالية وغير قابلة للتحقق. وبالمثل فإن ما تشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل Instagram و Twitter ، لا يمثل أيضًا نماذج جيدة للصداقات. ذكّريها بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد لقطة بارزة في حياة شخص ما. وأكبر مثال هو أن معظم الأشخاص ينشرون فقط الصور التي تُظهر الأجزاء المثيرة من حياتهم. ما لا تراه ابنتك هو الأوقات التي يشعر فيها هؤلاء الزملاء أيضًا بالملل في المنزل أو الشعور بالوحدة. تأكدي من أن ابنتك تعلم أنه من غير الواقعي مقارنة حياتها بأكملها بهذا الجزء الصغير من حياة شخص آخر.

بعض الأصدقاء ليسوا أصدقاء حقًا

أصدقاء الفيس بوك عابرون

تأكدي من أن ابنتك تعلم أنه سيأتي وقت تدرك فيه أن واحدة على الأقل من صداقاتها ستكون وفية لها من طرفها فقط، هذا الإدراك سيؤذيها، لكنه سيعلمها كيف تبتعد عن الفتيات اللئيمات فكلما زاد الوقت الذي تقضيه مع أشخاص غير أصحاء، زادت الخسائر التي ستتكبدها. وكلما أدركت أنها بحاجة إلى المضي قدمًا، كان ذلك أفضل بالنسبة لها.

السيطرة على الأصدقاء ليست صداقة

السيطرة ليست صداقة

علمي ابنتك كيف تكون حازمة وأن تدافع عن ما تؤمن به. فبمجرد وصولها إلى المدرسة الإعدادية ستتضح أكثر شخصيات الفتيات من حولها، وستتعرض بالتأكيد لخطر الوقوع في صداقة يحب الطرف الآخر فيها أن يكون مسيطراً.

ساعديها على اكتشاف الصديقات المتحكمات. فهن اللواتي يسعين ليكنّ أكثر شعبية في المجموعة، وبشكل مبالغ فيه. أحياناً.

الصداقات تكون بقضاء الوقت المشترك

قضاء الوقت المشترك



غالبًا ما تفترض الفتيات الصغيرات، وهن مخطئات في ذلك، أنه بسبب إرسالهن الرسائل النصية واستخدامهن SnapChat ، فإنه بإمكانهن الحفاظ على الصداقات حية. ذكّري ابنتك أنه كون إحداهن صديقة لها على Facebook ، وتعجب بصورها على Instagram لا يعني أن صداقتها حقيقية. حيث تتشكل الصداقة الحقيقية بعد قضاء وقت مشترك ووجهاً لوجه. شجعي ابنتك على تخصيص وقت لأصدقائها. كأن تستضيفهم في بيتها، وتخرج معهن للتسوق أو الذهاب إلى السينما فالصداقات تتطلب استثمار وقتها وطاقتها. وإذا تجاوزت الفوضى فستحظى بمرح كبير.