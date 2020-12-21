سلالة كورونا الجديدة.. تصريح يقلل حدة المخاوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، الإثنين، إن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وأضاف "دميتريف" خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نؤكد على حد علمنا، أن لقاح (سبوتنيك-V) فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا".

وتابع: "هو فعال ضد السلالات الموجودة وقد أظهر (سبوتنيك- V) فاعليته مرارًا وتكرارًا، على الرغم من الطفرات السابقة في بروتين إس".



بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في تصريحات سابقة، إن اللقاحات الموجودة حاليا لـ"كوفيد-19" من المفترض أن تقي من السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا.

وأضاف لراديو أوروبا 1: "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها، بحسب "رويترز".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.