تذويب الدهون العنيدة بطريقة رجيم البيض المسلوق والزبادي

تريد الكثيرات نسف الدهون العندية التي تتجمع في مناطق الجسم بسرعة ومن دون اتباع برنامج حمية قاسية تسبب الشعور بالحرمان. ويمكن ايجاد الحل لهذه المشكلة في تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون مع ممارسة التمارين الرياضية. لكن هذا يمكن ان يساعد على تحقيق هدف الرشاقة في مدة طويلة. ومن الممكن في المقابل تطبيق رجيم سريع وفعال قد يعمل على تذويب الدهون العنيدة في اسبوع الى اسبوعين ويقوم على تناول البيض المسلوق واللبن الزبادي الخالي من السكر والاضافات.

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من اجل تذويب الدهون العنيدة التي تتراكم عادة في مناطق مثل الخاصرتين والبطن والفخذين والذراعين وحتى الذقن، ينصح باتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع الى اسبوعين. وهو يقوم على تناول البيض المسلوق واللبن الزبادي ضمن الوجبات الـ3 الرئيسية على ان يتم استهلاك عدد قليل من السعرات الحرارية.

الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة فاكهة موسمية لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

الغداء. حبتا بطاطا متوسطتا الحجم مسلوقتان، حبة فاكهة.

او قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع السلطة.

او حبة بطاطا مسلوقة مع قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

او طبق كبير من السلطة مع قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

او بيضة مسلوقة واحدة مع طبق كبير من السلطة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من السلطة مع صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون.



نصائح لنجاح الرجيم

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- يجب شرب ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب من الماء يومياً.

- يجب عدم تناول اي تناول من العصائر واستبدالها بالخلاصات العشبية.

- من المهم التخلي عن الملح واستبداله بالبهارات او الخل.

الافضل عدم تناول الاطعمة الجاهزة والمعلبة والمقلية.

- يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- ينصح ايضاَ بتناول الفواكه قليلة السعرات الحرارية مثل التفاح والاجاض والكيوي كبديل للحلويات في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

فوائد الرجيم

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من خلال تطبيق رجيم البيض المسلوق والزبادي الذي يسرع عملية تذويب الدهون العنيدة يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

- يساهم في تشيط عمل الجهاز المناعي وهذا يعني انه يزيد مقاومة الجسم للعدوات الفيروسية.

- يمكن ان يساهم في تحسين المزاج لأنه يحتوي على المغنيزيوم الضروري لتعزيز صحة الخلايا العصبية.

- يمد الجسم بالبروتينات التي يحتاج اليها من اجل اداء الكثير من وظائفه.

- يساعد على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في مدة قصيرة لا تزيد على اسبوعين.



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مضار الرجيم

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رغم انه ينطوي على العديد من الفوائد ويساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة من المهم عدم اتباع رجيم البيض والزبادي قبل استشارة الطبيبة الاختصاصية او اختصاصية التغذية لأنه يمكن ان يسبب بعض المضار.

- لا يمكن تطبيقه في حالتي الحمل والرضاعة لأنه قد يؤدي الى النقص في بعض المغذيات.

- قد يعاني بعض الاشخاص بسببه من مشاكل صحية مثل فقر الدم وعسر الهضم.

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ولهذه الاسباب من المهم عدم اتباعه لمدة طويلة والتوقف عن ذلك عند الشعور بالانزعاج. اما في حال نجاحه في تذويب الدهون العنيدة فيجب بعد الانتهاء منه تطبيق نظام غذائي صحي لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية من 3 الى 4 مرات اسبوعياً. وهكذا يمكن الحفاظ على الرشاقة والتمتع بقوام سليم.

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