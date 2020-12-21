شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل تحصل النساء اللاتي يخططن للحمل على لقاح فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض استطلاعات الرأي، أن الناس في جميع أنحاء العالم مترددون وغير متأكدين مما إذا كانوا سيحصلون على لقاح كورونا على الإطلاق، وتشمل هذه المجموعة من الأشخاص بشكل خاص النساء الحوامل أو أولئك الذين يخططون للحمل.

وبعد أن وافقت عدد من كبرى الدول منها بريطانيا والولايات المتحدة، على لقاح واحد على الأقل من لقاح للاستخدام العام، بدأت أيضًا في التطعيم.

وبصرف النظر عن قلة توافر اللقاحات في البداية ، يشعر الناس بالقلق أيضًا بشأن سلامة وفعالية لقاحات كورونا، و أظهرت بعض الدراسات الاستقصائية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، أن الناس في جميع أنحاء العالم مترددون وغير متأكدين مما إذا كانوا سيحصلون على لقاح على الإطلاق، وهذه المجموعة من الناس تشمل بشكل خاص النساء الحوامل.



الحوامل ولقاح كورونا

س: مدى صحة انتقال كورونا خلال الحمل ؟

حتى الآن ، أظهرت الدراسات أن انتقال فيروس كورونا، من الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد ليس مكذبًا، ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن حالتين أو أكثر من هذه الحالات من جميع أنحاء العالم، حيث أصيب طفل بـ الفيروس من والدته الحامل، تم وضع المرأة الحامل نفسها في فئة عالية الخطورة للتقلص والمضاعفات.

س : هل يجب أن تحصل المرأة الحامل على لقاح كورونا ؟

ينصح النساء الحوامل بالتطعيم ضد بعض الأمراض مع الامتناع عن التطعيمات الأخرى، وهذا يعتمد على نوع اللقاح وكيفية صنعه، ويتم تشجيع الحوامل على التطعيم ضد أشياء مثل الأنفلونزا ، لمنح المناعة لكل من الوالدين والجنين بمجرد ولادته، ولقاح الإنفلونزا ، مثل العديد من اللقاحات الأخرى ، مصنوع من فيروسات معطلة لتحفيز الاستجابة المناعية لجسمك.

ولكن لا ينبغي إعطاء اللقاحات المصنوعة من فيروسات حية لأشياء مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للحوامل، لأنها يمكن أن تضر بالجنين النامي نظريًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك ، فهي آمنة تمامًا لأي شخص غير حامل.

أحدث نوع من اللقاحات، تقنية استخدمت أيضًا في تطوير لقاحات COVID-19 ، mRNA. يحدث هذا عندما يتم حقن الجزيئات التي يمكنها تعليم خلايا الجسم على إنتاج البروتينات التي تنتج الأجسام المضادة بدلاً من وضع قطعة من الفيروس في جسمك، ومع ذلك ، نظرًا لأن mRNA هي تقنية جديدة ، فلا يزال يتعين دراستها في النساء الحوامل.

س : هل يجب على النساء اللواتي يخططن للحمل الحصول على لقاح كوورنا؟

يرى الخبراء أنه نظرًا للأوضاع الحالية والغموض الذي يحيط بلقاحات كورونا ، فإن النساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل في المستقبل القريب أكثر استعدادًا للانتظار، و يوصى الخبراء بإجراء محادثة صادقة ومفتوحة حول التطعيم ضد كورونا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ولكن نظرًا لأن إطلاق لقاح كورونا جار للتو تطوريه، مع استنتاجات التجارب السريرية ، فإن القائمة المحتملة للأشخاص الذين يتم إعطاؤهم اللقاح تشمل العاملين في الخطوط الأمامية ، والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وكبار السن ، والأشخاص المصابين بأمراض مرافقة لأنهم في خطر متزايد للإصابة بالمرض أو ظهور عواقب وخيمة

ومن ناحية أخرى ، لا تزال هناك مجموعة ضعيفة أخرى - النساء اللواتي يخططن للحمل والأمهات المرضعات، وعلى الرغم من أن خطر إصابة هؤلاء النساء بالمرض بسبب كورونا أقل مقارنة بالآخرين، إلا أن أحد العوامل الرئيسية هو أنه لم يتم إجراء مثل هذه التجارب السريرية على النساء الحوامل ، وبالتالي لا تتوفر حتى الآن مثل هذه البيانات الواضحة حول سلامة وفعالية استخدام أي كمية من الجرعة.

ووفقا للخبراء فأنه يجب تجنب استخدام اللقاح كنهج وقائي بين النساء الحوامل حتى يتم العثور على توصيات آمنة.