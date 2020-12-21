ملكة جمال بيلاروسيا خارج القضبان.. رياضية ثورية

الإثنين 21 ديسمبر 2020

أفرجت سلطات بيلاروسيا عن ملكة جمال البلاد لعام 2008 أولغا خيجينكوفا، بعد شهر ونصف بالاعتقال الإداري لمشاركتها في احتجاجات.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن صندوق التضامن الرياضي البيلاروسي، الذي يدعم الرياضيين الذين ينتقدون الحكومة، اليوم الأحد، أنه "تم إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروسيا 2008 والسكرتيرة الصحفية السابقة لنادي بريست دينامو لكرة القدم، أولغا خيجينكوفا".

وأشارت الوكالة إلى أنه، عشية إطلاق سراحها، نقلت خيجينكوفا من مركز الاحتجاز في مينسك إلى مركز الاحتجاز في جودينو.

وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نقلت "نوفوستي" عن شهود عِيان أن "أولغا خيجينكوفا" الحائزة على لقب "سيدة بيلاروسيا - 2008" (ملكة جمال بيلاروسيا) أُوقفت أثناء مشاركتها في مظاهرة غير مرخصة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأوضحت الوكالة حينها أنّ "خيجينكوفا" (34 عاماً) أوقفت مع نحو 20 شخصاً آخر أثناء حملة التوقيفات الأمنية الجديدة التي ردّت بها أجهزة الأمن على دعوات المعارضة إلى إجراء "مسيرة مِن أجل سلطة الشعب" في مينسك وغيرها من مدن البلاد.

وكانت "سيدة بيلاروسيا - 2008" قد أعلنت سابقاً تأييدها لـ الاحتجاجات التي شهدتها بيلاروسيا منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس/آب الماضي، انتخاب "ألكسندر لوكاشينكو" (الذي يحكم البلاد منذ العام 1994) رئيساً، وذلك للمرة السادسة على التوالي.