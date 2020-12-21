لماذا زادت عمليات التجميل في زمن الكورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

مع انتشار جائحة كورونا حول العالم وتوقف الأعمال والدراسة وانشغال المستشفيات في معالجة المصابين، يبدو أنه ثمة مجال آخر نشط بشكل كثيف خلال انتشار الفيروس.

وتحدث إيليا بندلين، كبير الأطباء في إحدى العيادات في سانت بطرسبرغ، عن ازدياد عدد المرضى الذين يعتنون بأوجههم زيادة كبيرة في الجائحة.

تحدث الدكتور إيليا بندلين، كبير الأطباء في إحدى عيادات الجراحة التجميلية في سانت بطرسبرغ، عن ظاهرة إقبال الناس على عيادات التجميل، وأوضح ذلك من خلال حقيقة أن الناس بدأوا يقلقون بشأن انعكاس صورتهم على الشاشة.

وتابع طبيب التجميل قائلا: “غالبا ما يرتبط هذا بشكل لا شعوري بالحاجة إلى حماية نفسه من الفصل (تسريح العمال)، على سبيل المثال، في المنافسة مع الموظفين الأصغر سنا. هذه هي الطريقة التي تنظر بها ، وجهك هو مؤشر على نجاحك”.

وأشار إلى أنه في أيام الحجر المنزلي، لا يمكن إلا للوجه أن يظهر الشباب والطاقة.

وقال طبيب آخر للوكالة:” إنه أثناء الوباء زاد عدد الأشخاص الراغبين في حقن توكسين البوتولينوم”.

وقال:”إذا كان يعتقد في وقت سابق أنه في سن الثلاثين من السابق لأوانه القيام بالبوتوكس ومن المفترض أنه لا يمكن أن يكون هناك تجاعيد ، فإن هذا الاتجاه يتغير الآن أيضا”.

وأوضح المتخصص أن ذلك يرجع إلى تحسين الكاميرات في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، مما يجعل الصور أكثر وضوحا ويلاحظ التجاعيد بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، توقف الرجال عن الشعور بالخجل من الذهاب إلى التجميل. في الوقت نفسه، يحب ممثلو الجنس الأقوى القيام بإجراءات بنتيجة أكثر طبيعية.