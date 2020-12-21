شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض الجلطات القاتلة وإصابتك بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته منظمة تجلط الدم في المملكة المتحدةThrombosis UK، عن أهمية التفرقة بين أعراض فيروس كورونا وبين الإصابة بالجلطات القاتلة التي قد تودى بحياة المصاب، إذا تم تجاهلها، لذا حذرت المنظمة من حدوث وفيات ناتجة عن التشخيص الخاطئ لفيروس كورونا، والخلط بين الجلطات والفيروس التاجى، طبقا لما ورد في موقع The sun.

وكشفت التقرير الوارد من المنظمة أن العديد من المصابين بجلطات دموية قاتلة قد يتعرضون للتشخيص الخاطئ، مما يسفر عن وفاتهم، أو تعرضهم لمضاعفات حرجة، نظرا لتسابه الاعراض بين فيروس كورونا والجلطات الدموية.

وأوضح التقرير كيفية التمييز بين الجلطات الدموية والفيروس التاجى، حيث تنتج الجلطة نتيجة تجلط الدم في الأوردة العميقة، خاصة أوردة الساق، والمعروفة باسم "تخثر الأوردة العميقة" DVT ، ويمكن أن يسبب الألم والتورم في بعض الأحيان، والتي يمكن أن تنتقل عبر الجسم لإغلاق الشرايين المؤدية إلى الرئتين ، والمعروفة باسم الانسداد الرئوي، والتي ينتج عنها أعراض متعددة منها آلام الساق وتورمها وألم الصدر وضيق التنفس.

وأشار التقرير إلى أن الجلطات الدموية تتسبب في وفاة واحد من كل أربع حالات وفاة على مستوى العالم ، وهناك بعض العوامل التي تؤدى الى الإصابة بالجلطات الدموية وهى السن خاصة للذين يتجاوزن الـ60 عاما، ومن يعانون من زيادة الوزن، فضلا عن التدخين، ومن يعانون من الدوالى وقصور القلب.

وحدد التقرير عن أبرز الأعراض التي تنبئك بالاصابة بجلطات الأوردة العميقة ما يلي:

1.الإصابة بتورم عادة في ساق واحدة (أو ذراع)

2.الالام شديدة بأحد الساقين

3.تلون الجلد الأزرق أو احمراره

4.ضيق مفاجئ بالتنفس

5.الم حاد بالصدر ويزداد عند التنفس العميق

6.تسارع دقات القلب

7.سعال غير مبرر، مصحوبًا بمخاط ملطخ بالدم أحيانًا

في حين حدد التقرير أهم أعراض فيروس كورونا في التالى:

1.فقدان حاسة الشم

2.السعال المستمر

3.ألم في الصدر

4. الحمى

5. التعب والارهاق

6. الصوت الأجش

7. الاسهال

8.ألم في البطن

9.الهذيان

10.ضيق في التنفس