أرقام صادمة بإصابات ووفيات كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 201.490 إصابة مؤكدة و 2.624 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأحد، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17.592.760 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 315.260 حالة وفاة.



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