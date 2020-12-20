شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف: المطاعم تعرضك للإصابة بكورونا أكثر من السفر والتسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، عن خطورة ارتياد المطاعم وتناول الأطعمة والوجبات السريعة، الأمر الذى يتسبب في تعرضك للإصابة بفيروس كورونا، طبقا لما ورد في موقع timesofindia.

وأوضحت الدراسة، أن مرضى فيروس كورونا الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجى، قد زاروا المطاعم وتناولوا الأطعمة بالخارج قبل الإصابة بالعدوى، مما يعنى أن الذهاب الى المطاعم والكافيهات يشكل خطورة ويعرضك للإصابة بشكل سريع.

وتابعت الدراسة، أن إجراءات الغلق التي تمت في ربيع 2020، اسفرت عن اقبال الأشخاص على الخروج بعد تخفيف القيود خلال الأشهر الماضية، الأمر الذى جعل العديد من المطاعم والمقاهى تلتزم بعدد من الإجراءات الاحترازية، إلا أن المخاوف الناجمة من تردد الأشخاص على تلك الأماكن المفتوحة لازال قائما، خاصة أن طاولات الطعام تعد أهم الوسائط التي تنقل العدوى بسبب احتمال تساقط الرذاذ الناتج من سعال المصابين أو ملامستهم لها، مما يؤدى إلى انتقال العدوى لمصابين محتملين.

وكشفت الدراسة أيضا، أن تناول الطعام في مكان عام أو مطعم عامل خطر أعلى من التسوق في البقالة أو السفر الجوي، بغض النظر عن الأقنعة أو المطهرات أو قواعد النظافة أو التباعد الاجتماعي.

وحددت الدراسة عوامل الخطر في المطاعم والمقاهى، بأنه تكمن في رواد المطاعم الذين يجلسون في مناطق مغلقة، الأمر الذى يسهم في ارتفاع معدل العدوى ، ويمكن أن تتجمع العديد من القطيرات الحاملة للفيروسات على الأسطح وتلتصق بجسمك مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالمرض.