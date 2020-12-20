شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف علاقة كورونا بنزيف المخ والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة امريكية حديثة صادرة عن جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجود علاقة بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية على سبيل المثال، أشارت مراجعة سريعة نُشرت في The Lancet Neurology إلى أن فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، قد يكون أكثر عرضة للتسبب في أحداث الأوعية الدموية الخثارة، بما في ذلك السكتة الدماغية، من فيروس كورونا والأمراض المعدية الموسمية الأخرى، وفقا تقرير من موقع "thehealthsite".



السكتة الدماغية



السكتة الدماغية

استخدم باحثو جامعة كاليفورنيا نموذجًا مطبوعًا بطباعة ثلاثية الأبعاد من السيليكون للأوعية الدموية في الدماغ لتقليد نفس القوى التي ستؤثر على الأوعية الدموية الحقيقية أثناء الإصابة بعدوى كورونا.

ووجدوا أنه نظرًا لأن القوى الناتجة عن دفع الدم عبر الشريان المتضيق بشكل غير طبيعي، فإن حالة تسمى تصلب الشرايين داخل الجمجمة تؤثر على الخلايا المبطنة للشريان، ويزداد إنتاج الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، أو ACE2. ACE2 هو جزيء يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا على سطح الأوعية الدموية.

بينما أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الفيروس التاجي يرتبط بالخلايا البطانية في الأعضاء الأخرى، لم يكن معروفًا ما إذا كان يحدث في الدماغ أيضًا باستخدام النموذج الجديد، تمكن الباحثون من اكتشاف أن الجزيئات الفيروسية تتفاعل بالفعل مع الخلايا المبطنة للأوعية الدموية في الدماغ، ومعظمها في المناطق ذات المستويات الأعلى من الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

قال الدكتور جيسون هينمان ، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكبير مؤلفي الدراسة، إن هذه النتيجة يمكن أن تفسر زيادة حدوث السكتات الدماغية التي لوحظت في عدوى فيروس كورونا.



السكتة الدماغية

التعرف على المرضى الذين يعانون من ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

في اكتشاف آخر، وجدت جامعة كاليفورنيا أن مجموعة معينة من جينات الاستجابة المناعية الموجودة في خلايا الأوعية الدموية في الدماغ قد تم تنشيطها بعد الإصابة بفيروس كورونا، توجد هذه الجينات فقط في خلايا الأوعية الدموية في الدماغ، وليس في الخلايا البطانية من أعضاء الجسم الأخرى.

قال الباحثون في السكتة الدماغية إن هذه الاستجابة الفريدة للبطانة الدماغية للفيروس قد تكون مفيدة في تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما لتأكيد نتائج الدراسة الحالية، يعتزم باحثو جامعة كاليفورينا إجراء دراسات متابعة باستخدام فيروس كورونا حي في نموذج الأوعية الدموية المطبوعة ثلاثية الأبعاد.



فيروس كورونا

فيروس كورونا هو عامل خطر إضافي للسكتة الدماغية

قال الدكتور إن كيه فينكاتارامانا ، رئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب، إن كورونا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5.9 % بعض النظر عن العمر، أن كورونا يحتاج إلى الاعتراف به كعامل خطر إضافي للسكتة الدماغية ومعالجته بقوة لتقليل الوفيات والإعاقة.

وأضاف أن ميل فيروس كورونا إلى بطانة الأوعية الدموية بسبب وجود إنزيم ACE 2 إلى جانب حالة فرط التخثر التي يسببها كورونا هو المسؤول عن السكتة الدماغية، يؤدي تجلط الدم المتزايد إلى حدوث جلطات دموية داخل الأوعية الدموية. هذا قد يقطع تدفق الدم إلى الدماغ ويؤدي إلى السكتة الدماغية.

كما حذر فينكاتارامانا من أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب أيضًا نزيفًا في المخ، وهو شكل من أشكال السكتة الدماغية التي تسبب نزيفًا في الدماغ أو حوله، في نسبة صغيرة من المرضى.