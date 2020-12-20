شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرمان من الأندروجين" يثبت فعاليته في علاج سرطان البروستاتا المتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية حديثة أن خيارات العلاج لسرطان البروستاتا المتقدم هو الحرمان من الأندروجين، والذي يستخدم عقاقير لخفض مستويات الهرمونات التى تساعد في سرطان البروستاتا، وتنمو الخلايا.

ووفقا للدراسة التى نشرها نشرها موقع oncnursingnews فإن Relugolix هو علاج يتم تناوله عن طريق الفم، ويعمل عن طريق منع الغدة النخامية من إنتاج هرمونات تسمى الهرمون اللوتيني والهرمون المنبه للجريب، وبالتالي تقليل كمية هرمون التستوستيرون التي تستطيع الخصيتان إنتاجها.



الموافقة على أول دواء لسرطان البروستاتا

تم تقييم سلامة وفاعلية Relugolix في تجربة عشوائية مفتوحة التسمية في الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم، حيث تلقى المرضى بشكل عشوائي إما Orgovyx مرة واحدة يوميًا أو حقن Leuprolide، وهو دواء آخر يستهدف الهرمونات ، كل ثلاثة أشهر لمدة 48 أسبوعًا.

وكان الهدف هو تحديد ما إذا كان Relugolix قد حقق مستويات منخفضة بما يكفي من هرمون التستوستيرون (مستويات الخصاء) وحافظ عليها، بحلول اليوم 29 حتى نهاية دورة العلاج، وفي 622 مريضًا تلقوا Orgovyx، كان معدل الإخصاء 96.7٪.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لـ Relugolix : التدفق الساخن، وزيادة الجلوكوز، وزيادة الدهون الثلاثية، وآلام العضلات والعظام، وانخفاض الهيموجلوبين، والتعب، والإمساك، والإسهال، وزيادة مستويات بعض إنزيمات الكبد.

وبناءً على النتائج في الحيوانات وآلية العمل، يمكن أن يتسبب Relugolixفي حدوث ضرر للجنين وفقدان الحمل عند إعطائه لأنثى حامل؛ ويُنصح أن يستخدم الذكور الذين لديهم شركاء من الإناث القدرة على الإنجاب وسائل منع الحمل الفعالة أثناء العلاج ولمدة أسبوعين بعد آخر جرعة من Relugolix .

وبسبب تثبيط الدواء لجهاز الغدة النخامية، قد تتأثر نتائج الاختبار التشخيصي لوظائف الغدد التناسلية والتي أجريت أثناء وبعد تناول .Relugolix

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وافقت على دواء (relugolix) لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم، حيث تقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه في عام 2020، سيكون هناك أكثر من 190.000 حالة إصابة بسرطان البروستاتا في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الاسم المتداول للعقار هو Orgovyx و Relumina ، هو دواء مضاد لإفراز هرمون موجهة الغدد التناسلية يستخدم في علاج سرطان البروستاتا لدى الرجال والأورام الليفية الرحمية لدى النساء.