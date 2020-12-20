شكرا لقرائتكم خبر عن كيف طورت "موديرنا" لقاحها فى يومين قبل انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة موديرنا في تطوير لقاح لفيروس كورونا بواسطة تقنية جديدة لم تستخدم من قبل في عالم تصنيع الأدوية واللقاحات وهي تقنية MRNA، وكانت البداية في شهر يناير الماضي قبل انتشار وباء كورونا في العالم، حيث استخدم علماء موديرنا المعلومات التي نشرها علماء صينيون عن التسلسل الجيني للفيروس منذ بدء انتشاره في مدينة ووهان بالصين.

ووفقا لموقع شركة موديرنا على الإنترنت استغرق الأمر يومين فقط في شهر يناير لتصنيع اللقاح واستغرقت التجارب أقل من عام حتى حصل اللقاح على تصريح الاستخدام في حالة الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

يعتمد اللقاح على تقنية MRNA وهي مادة وراثية تخبر الخلايا بكيفية صنع البروتينات، ويعمل اللقاح عن طريق حقن قطعة صغيرة من المادة الوراثية من الفيروس التاجي التي ترمز لبروتين سبايك أو الشكل الشائك المحيط بفيروس كورونا.

يساعد هذا البروتين الفيروس التاجي على الالتصاق بالخلايا وغزوها، وهو ما تستهدفه الأجسام المضادة وتحيده يحفز لقاح mRNA من شركة موديرنا الجسم على إنتاج بروتين سبايك داخليًا وهذا بدوره يؤدي إلى استجابة مناعية.

وكانت موديرنا تعمل مع المعاهد الأمريكية للصحة على اللقاحات بتقنية MRNA منذ سنوات بالتحديد منذ عام 2017، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة، وحين انتشر الفيروس في ووهان فكرت الشركة في استخدامها على الفيروس.

وبعد أن نشر باحثون من الصين التسلسل الجيني لفيروس كورونا في 11 يناير، انتهى فريق موديرنا وعلماء المعاهد الوطنية للصحة من التسلسل الجيني المستهدف الذي سيستخدمونه في اللقاح في يومين فقط واستمرت التجارب لعدة أشهر حتى حصل اللقاح على تصريح FDA بفعالية 94.5%.