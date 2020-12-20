شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق أصعب مستوى من القيود على اسكتلندا بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع CNN الإخبارى، عن أن بريطانيا تراجعت عن احتفالات عيد الميلاد بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا بعد أن حذر العلماء من أن سلالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع.

وقال الموقع: تحطمت آمال الملايين من البريطانيين في تخفيف قيود فيروس كورونا خلال عيد الميلاد، بعد أن حذر العلماء من انتشار سلالة جديدة من الفيروس بسرعة أكبر من غيرها.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سلسلة من القيود الأكثر صرامة بشأن فيروس كورونا، وتشديد القواعد حول الاختلاط المنزلي الذي كان من المقرر تخفيفه خلال عيد الميلاد في إنجلترا، بينما قدم القادة في اسكتلندا، وويلز، أيضًا إجراءات أكثر صرامة.

المملكة المتحدة لديها أعلى معدلات وفيات لفيروس كورونا في أوروبا، مع أكثر من 67 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2 مليون حالة.

أعلن رئيس الوزراء أن لندن، وأجزاء كبيرة من جنوب وشرق إنجلترا، حيث ترتفع الحالات، ستدخل قيود المستوى 4، على غرار الإغلاق، يوم الأحد.

وقال جونسون: "الانتشار مدفوع بالنوع الجديد للفيروس "يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر وقد يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالة السابقة."

حذر كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت من أن نوعًا جديدًا تم تحديده من فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة أكبر من سلالات الفيروس السابقة.

وحذر جونسون من أن الفيروس ينتشر الآن بسرعة كبيرة"، مضيفا إننا لا نستطيع الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط له".

أوضح جونسون أنه في مناطق المستوى 4 الخاضعة لأشد القيود، لن تكون هناك إمكانية للاختلاط المنزلي خلال عيد الميلاد، في المناطق ذات مستويات التأهب المنخفضة في إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، يُسمح بالاختلاط في يوم عيد الميلاد فقط.

أعلن الوزير الأول للبلاد مارك دراكفورد، أنه سيتم تقديم قيود مستوى التنبيه 4 لتطبيقها في جميع أنحاء ويلز اعتبارًا من منتصف الليل، مما يعني أنه لا يمكن تشكيل "فقاعات احتفالية" إلا في يوم عيد الميلاد، تحت مستوى التنبيه 4، يجب على الأشخاص البقاء في المنزل إلا لأغراض محدودة للغاية، ويجب ألا يقابلوا أسرًا أخرى أو أشخاصًا لا يعيشون معهم، بينما يتعين على العديد من الشركات الإغلاق.

قالت نيكولا ستورجيون الوزيرة الأولى الأسكتلندية، إن حظر السفر الصارم سيتم تنفيذه طوال فترة عيد الميلاد شمال الحدود، محذرا من أن الناس من اسكتلندا يجب ألا يزوروا أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، والعكس صحيح.

أضافت ستورجون: "من أجل الحد من مخاطر دخول المزيد من سلالة فيروس كورونا إلى اسكتلندا، نعتزم الحفاظ على حظر سفر صارم بين اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة".

وأضافت أنه في غضون ذلك، سيتم تطبيق أصعب مستوى من قيود فيروس كورونا على جميع أنحاء اسكتلندا لمدة 3 أسابيع اعتبارًا من 26 ديسمبر.