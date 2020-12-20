"سلالة كورونا الجديدة" تقلق علماء الأوبئة.. سريعة الانتشار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة معدية أكثر من السلالات الأخرى قلق علماء الأوبئة.

سلالة جديدة

أشار المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس السبت إلى أن هذه السلالة الجديدة بالإضافة إلى انتشارها السريع، أصبحت أيضاً الشكل "السائد" من الفيروس بعدما أدت إلى "زيادة حادة" في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في ديسمبر/كانون الاول.

وأضاف: "وقد تكون هذه السلالة ظهرت في منتصف سبتمبر/أيلول في لندن أو كنت (جنوب شرق)"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال كريس، ويتي كبير المسؤولين الطبيين بإنجلترا في بيان إن "المجموعة الاستشارية لأخطار فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع".

ويرتكز هذا الرأي على ملاحظة زيادة حادة في عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى في لندن والجنوب الشرقي مقارنة ببقية إنجلترا في الأيام الأخيرة"، وفق ما قال أستاذ الطب في جامعة "إيست أنجليا" بول هانتر لموقع "ساينس ميديا سنتر".

وأضاف: "يبدو أن هذه الزيادة ناجمة عن السلالة الجديدة"، في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها السلطات الصحية.

وتابع كريس ويتي: "ومع ذلك لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار لتأكيد ذلك".





قلق علماء الاوبئة

قال البروفيسور بيتر أوبنشو، المتخصص في جهاز المناعة في إمبريال كوليدج لندن لموقع "ساينس ميديا سنتر" المعلومات حول هذه السلالة الجديدة مقلقة جداً، خصوصاً لأنه "يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%".

وأضاف البروفيسور جون إدموندز من كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية: "هذه أنباء سيئة للغاية، يبدو أن هذه السلالة معدية أكثر بكثير من السلالة السابقة".

وذكر المتخصص الفرنسي في علم الوراثة، أكسل كان، على صفحته في فيسبوك، أنه حتى الآن "تم رصد 300 ألف سلالة من كوف-2 في العالم".

وتحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى "إن501 واي" في بروتين "شويكة" فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

ووفقاً للدكتور جوليان تانغ من جامعة ليستر: "كانت هذه السلالة تنتشر بشكل متقطع في وقت سابق من العام الجاري خارج المملكة المتحدة، في أستراليا بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز، والولايات المتحدة في يوليو/تموز والبرازيل في أبريل/نيسان".

ولفت البروفيسور جوليان هيسكوكس من جامعة ليفربول إلى أن "فيروسات كورونا تتحوّر طوال الوقت وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة من سارس-كوف-2، الشيء الأكثر أهمية هو معرفة ما إذا كانت هذه السلالة لديها خصائص من شأنها التأثير على الصحة البشرية والتشخيصات واللقاحات".

وأشار أكسل كان إلى أنه "كلما ارتفع عدد الإصابات، ارتفعت احتمالات حصول تحور عشوائي للفيروس وارتفعت وتيرة حصول تحور".