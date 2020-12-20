فوائد الملفوف (الكرنب) للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 06:39 مساءً - يعد الملفوف من الخضروات اللذيذة التي اعتدنا عليها منذ صغرنا، ويمكن أن يكون الطبق الرئيسي الذي يعد منه هو المحشي، وذلك لا يمنع أن هناك عدة طرق لتناوله، كما أن الملفوف له عدة ألوان، وحسب لونه تختلف القيمة الغذائية له، ولكن في النهاية فهو مهم لصحة الانسان، وخاصة الحامل في فترة الحمل، حيث تشرح لنا إختصاصية التغذية عايدة يونس، أهم فوائده كالآتي. ما هو الملفوف؟ ينتمي إلى العائلة الصليبية ينتمي الملفوف للعائلة الصليبية من الخضروات، وهذه العائلة معروفة بانها من العائلة المقاومة للسرطانات المختلفة، والمعززة للمناعة.

الملفوف من المحاصيل الشتوية وينمو في الجو البارد الرطب.

ينمو بكثرة في تنمو في المغرب العربي، ونصف آسيا الجنوبي، وجنوب أوروبا. فوائد الملفوف العامة الوقاية من السرطان يحتوي الملفوف على كمية كبيرة من الألياف التي تقلل معدل الكوليسترول في الدم.

ويحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج.

كما يحتوي على فيتامين ك الذي يمنع الجلطات، ويحافظ على صحة العظام.

يمنع نمو الأورام السرطانية.

يعتبر الملفوف من الأغذية الغنية بمركباتٌ نباتيّةٌ تُشبه الكوليسترول من الناحية الهيكليّة تعرف بالستيرول النباتي، مما يقلل تركيز الكوليسترول الضار في الجسم. فوائد الملفوف للحامل والجنين يجب إضافته للسسلطات يحتوي الملفوف بأشكالة والوانه المختلفة على الألياف الغذائية التي تقلل الاصابة بالامساك عند الحامل.

يقلل الملفوف من الشعور بالغثيان الصباحي.

ويقلل من أعراض الربو عند الحوامل المصابات به، مما يقلل تعرضهن للأدوية.

وهو فقير بالسعرات الحرارية، ويعتبر صنفاً غذائياً مشبعاً.

يعزز الملفوف من صحة عظام وأسنان الحامل وجنينها.

يقلل من آلام المعدة عند الحامل. محاذير تناول الملوف أثناء الحمل ليس هناك دراسات مؤكدة عن مخاطر الاكثار من الملفوف للحامل.

يعطي بحذر للحوامل اللواتي يعانين من مشاكل في الغدة الدرقية.

ويعطى بحذر للحوامل اللواتي يعانين من عدم انتظام السكر أثناء الحمل.

يعطى بحذر في حال كانت الحامل تتعاطى دواء لمنع تجلط الدم مثل الوافارين. والآن عزيزتي الحامل إذا كان لديك أسئلة حول الموضوع، أتركيها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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