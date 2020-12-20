3 خلطات من هذه البذور السحرية تخلصك من الكرش في أسبوع

عادة ما تضيفين الكمون مطحوناً أو على شكل بذور إلى وصفاتك المختلفة. فهو يمنحها نكهة مميزة. لكنّه قد يضفي على إطلالتك أيضاً لمسة فريدة. بالفعل يمكنك الاستفادة منه لتتخلصي من الكرش بسهولة وخلال مدة قصيرة. لذا ننصحك بأن تحضري هذه الخلطات الـ 3 السحرية.

1 وصفة الكمون والقرفة والزنجبيل

من السهل أن تقومي بتحضير هذه الوصفة المعزّزة لعملية الهضم لديك. ولتحصلي عليها، حضري هذه المكونات سهلة المنال: كوب من الماء الدافئ، ملعقة وسط من بودرة الكمون، ربع ملعقة طعام من القرفة المطحونة، عصير نصف حبة من الليمون، نصف ملعقة وسط من الزنجبيل وملعقة وسط من العسل.

وبعد طبّقي وصفتك من خلال قيامك بهذه الخطوات:

-ضعي الماء على النار إلى أن يغلي.

-أضيفي المكونات بالتدريج. حرّكي المزيج جيداً واتركيه على نار هادئة لبعض الوقت.

-صفّي المكونات واشربي الخلاصة على معدة فارغة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً.

فهي تحتوي على مضادات أكسدة تنقّي جسمك من البقايا الضارة والسموم وتساعد على إذابة دهون بطنك.

2 وصفة الكمون والماء الدافئ

لن تصدقي سهولة هذه الوصفة. كما أن تأثيرها سيدهشك. فهي تساعدك على التخلص من الكرش بفعالية.

أضيفي ملعقة طعام من الكمون المطحون إلى كوب من الماء المغلي.

إمزجي المكونين جيداً ثم اشربي الخلاصة.

3 وصفة الكمون وعصير الليمون

يمكنك تحضير هذه الوصفة خلال دقائق قليلة. وهي تحتوي على مكونات تساعدك على الحصول على قوام رشيق وإطلالة خالية من العيوب. إذاً جربيها. وفي هذه الحالة تحتاجين إلى: كوب كبير من الماء المغلي، القليل من الكمون المطحون وعصير نصف حبة من الليمون.

ولتحضري خلطتك احرصي على القيام بهذه المكونات:

-أضيفي عصير الليمون والكمون المطحون إلى الماء المغلي.

-إمزجي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

-تناولي كوباً من هذا المشروب في الصباح قبل حلول موعد الإفطار.

كما يمكنك أن تتناولي أكواباً أخرى وستلاحظين مع مرور الوقت أنّك بدأت تتخلصين من الكرش تدريجياً.

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