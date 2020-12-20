شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 80% من الروس بلقاح فيروس كورونا بحلول خريف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، إن ما يصل إلى 80% من الروس سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بحلول خريف 2021.

قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركزGamalya الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه سيتم التحكم في فيروس كورونا من خلال اللقاح، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تطعيم ما يصل إلى 80% من الروس ضد فيروس كورونا بحلول خريف عام 2021.

ففي 11 أغسطس، كانت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا المسمى سبوتنيك Sputnik V ، طوره مركز Gamalyaالوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في وقت لاحق، تم تسجيل لقاح روسي آخر، تم تطويره بواسطة مركز أبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، اللقاح الثالث، الذي ابتكره مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قد يتم تسجيله قريبًا.

وقالت الوكالة منذ بداية الوباء، أصيب أكثر من 75.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وتوفي أكثر من 1.6 مليون شخص، في روسيا، وفقًا لمقر العمليات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل 2819429 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 2254742 شخصًا، وتوفي 50347 شخصًا.