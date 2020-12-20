شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 28 مليون عملية جراحية حول العالم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر معهد ماكس للأبحاث العلمية دراسة حديثة تكشف أنه تم إلغاء 28 مليون عملية جراحية في جميع انحاء العالم، نتيجة تفشى جائحة كورونا العالمية، بسبب ذروة اضطراب خدمات المستشفيات مما أدى إلى انتظار المرضى لفترات طويلة لإنقاذهم، طبقا لما ورد في موقع zeenews.

وأوضحت الدراسة أن أغلب العمليات الجراحية التي تم إلغائها كانت جراحات لا تحتاج إلى معالجة فورية ويكون لدى المريض بعض الوقت لاستكشاف خيارات العلاج، مؤكده أنه بسبب تفشى فيروس كورونا في مختلف البلدان فأن من المتوقع أن تزداد أعداد العمليات الجراحية التي يتم الغائها ، الأمر الذى يتسبب في تأثير كبير على المرضى وعواقب تراكمية مدمرة محتملة للأنظمة الصحية.

وحذرت الدراسة من المضاعفات التي قد يتعرض اليها الملايين من المرضى بسبب تأخر علاج الحالات الحميدة نتيجة الإلغاءات المرتبطة بالوباء، نظرا لأن في بريطانيا فأن 50% من العمليات الجراحية طارئة، ولكن في الهند 80٪ من العمليات الجراحية تتم في رعاية خاصة حيث 90٪ اختيارية و 10٪ طارئة.

وأكدت الدراسة على أهمية تعرض المصابين بأمراض أخرى بخلاف فيروس كورونا، إلى المضاعفات الخطيرة، بسبب تدهور الخدمات الصحية نتيجة تفشى الوباء، وأوضحت الدراسة أيضا على أهمية إدارة العمليات الجراحية الاختيارية والتى قد تتطور و تهدد الحياة إذا تم تجاهلها في المراحل المبكرة.

والجدير بالذكر أن الحالات الشائعة مثل حصوات المرارة والفتق والأورام غالبًا ما تتفاقم وتؤدي إلى المزيد من المضاعفات عند تأجيل الجراحة اللازمة.