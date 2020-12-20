7 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 7 وفيات و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 924 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 369 إصابة و 638 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 94 ألفًا و560 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و397 حالة نشطة، ووفاة 1353 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.