شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تحدد أكبر عوامل الخطر للوفاة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند (UMSOM) أن مرضى كورونا في المستشفيات أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا رجالًا أو يعانون من السمنة أو مضاعفات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

أوضحت الدراسة التى نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، قام الباحثون بتقييم ما يقرب من 67000 مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات في 613 مستشفى في جميع أنحاء البلاد لتحديد الصلة بين بعض الخصائص المشتركة للمرضى وخطر الوفاة من كورونا.

ووجد التحليل، أن الرجال معرضون لخطر الوفاة بنسبة 30٪ أعلى مقارنة بالنساء في نفس العمر والحالة الصحية، وكان المرضى في المستشفى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري الذي يتم إدارته بشكل سيئ أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالات.



عوامل الوفاة من كورونا

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا ممن يعانون من هذه الظروف لديهم أكبر فرق في خطر الموت مقارنة بأقرانهم الأصحاء.

وقال مؤلف الدراسة أستاذ علم الأوبئة والصحة العامة في UMSOM: "إن توقع أي من مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفى والذين لديهم أعلى مخاطر للوفاة أصبح ذا أهمية عاجلة، حيث تستمر الحالات والاستشفاء في الولايات المتحدة في الارتفاع لتسجيل أرقام عالية خلال شهر ديسمبر"، لذلك أعتقد أن فهم أي مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفى هم الأكثر عرضة للوفاة يمكن أن يساعد في توجيه قرارات العلاج الصعبة."

على سبيل المثال، يمكن إعطاء المرضى المعرضين لخطر أكبر عقار ريمديسفير في وقت مبكر من دخولهم المستشفى للمساعدة في منع حدوث مضاعفات خطيرة أو يمكن اعتبارهم للمراقبة عن كثب أو قبول وحدة العناية المركزة.

ويرغب مقدمو الرعاية الصحية أيضًا في النظر في هذه المخاطر عند تحديد مرضى كورونا، الذين يمكن أن يستفيدوا أكثر من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الجديدة، والتي إذا تم تقديمها في الأيام القليلة الأولى من الإصابة، يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى.

ظل العمر أقوى مؤشر على الوفيات الناجمة عن كورونا، وبشكل عام، مات ما يقرب من 19 % من المرضى في المستشفيات بسبب إصابتهم بأقل معدل وفيات بين مرضى الأطفال، والتي كانت أقل من 2 %، وزادت معدلات الوفيات مع كل عقد من العمر مع أعلى معدل وفيات، 34 % ، بين من هم في سن 80 وما فوق.

وجد الباحثون أيضًا بعض الأخبار الجيدة في نتائج دراستهم انخفاض معدلات الوفيات بين المرضى في المستشفيات بشكل كبير منذ الأسابيع الأولى للوباء في أبريل، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب توفر علاجات جديدة والمزيد من المعرفة في المجتمع الطبي حول كيفية إدارة ورعاية المرضى في المستشفى بشكل صحيح.