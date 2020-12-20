شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاحات تحتفل ببعضها.. "سبوتنيك V" الروسى يهنئ "موديرنا" بعد اعتماده رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حساب لقاح "سبوتنيك V الروسي" المضاد لفيروس كورونا، عبر موقع "تويتر"، شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية باعتماد لقاحها رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد الفيروس التاجي، وكتب حساب اللقاح الروسى تعليقًا: "العالم في حاجة إلى مجموعة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



لقاح سبوتنيك

وأصبح لقاح "موديرنا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تعتمده الحكومة الأمريكية، بعد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وكشفت التقارير بعد الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا المُرشح من شركة موديرنا، بأنه مشابه لقاح فايزر-بيوتيك الذي تم ترخيصه وشحنه إلى الأمريكيين الأوائل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN"، بالرغم من ذلك فهناك بعض الاختلافات الرئيسية، والأهم من ذلك، أن لقاح موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة ما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الأصغر والمجتمعات المحلية.

وكان لقاح Moderna فعالاً في الوقاية من حالات كورونا بشكل إجمالي وفي الحد من Covid-19 الشديدة أثناء التجربة، وبلغت فعالية اللقاح 94.1%، وتحدث بعد 14 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية، وفقًا لوثيقة إحاطة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء.

كما كان اللقاح فعالًا عبر الفئات العمرية والجنس والمجموعات العرقية والإثنية، والمشاركين الذين يعانون من أمراض مصاحبة طبية مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس Covid-19، وفقًا لوثيقة الإحاطة.