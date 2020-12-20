شكرا لقرائتكم خبر عن واتس آب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف بحلول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية عام 2021، سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير «واتس آب» لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس».

ولن يعمل «واتس آب» مع بداية العام الجديد على الأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل «أندرويد 4.0.3» وآي أو إس 9«على الأقل، بحسب صحيفة»فاينانشال إكسبريس«، حسب موقع»سبوتنيك«.

وأوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة «واتس آب» أصحاب تلك الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.

وبالنسبة إلى هواتف «آيفون» لن تحتوي الطرازات حتى «آيفون 4» على تطبيق «واتس آب» في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي «آيفون 4 إس» و«آيفون 5» و«آيفون 5 إس» و«آيفون 6» و«آيفون 6 إس» تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى «آي أو إس 9» أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام «واتس آب»

أما هواتف «أندرويد»، فستفقد الأجهزة التالية «HTC Desire» و«Motorola Droid Razr» و«LG Optimus Black» و«Samsung Galaxy S2» دعم تطبيق «واتسآب» مع نهاية عام 2020.

وقد يضطر بعض المستخدمين إلى شراء هاتف ذكي جديد للحصول على ترقيات أحدث في نظام التشغيل.