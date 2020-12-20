شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفوز بعقود إنشاء 3 وحدات جديدة للقياس والتقويم بـ3.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت جامعة الإسكندرية، بعقود إنشاء 3 وحدات جديدة للقياس والتقويم بتكلفة 3.8 مليون جنيه، دعمًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عقود المشروعات الثلاثة مع كل من الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية (بنين)، والدكتورة مها أمين، عميد كلية التربية الرياضية (بنات)، بهدف دعم التحول الرقمي «الدورة السادسة 2020».

وقال «قنصوة» إن المشروعات الجديدة مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بتكلفة حوالي 3.8 مليون جنيه لدعم التحول الرقمي، وتأتي إنطلاقًا من سعي جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكليات الجامعة لتحسين منظومة التعليم على المستوى التعليمي والإداري، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة.

بدوره، قال الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، إن المشروعات الثلاثة تهدف إلى حوكمة ورقمنة العملية التعليمية والنظم والامتحانات بكليات الجامعة وتطوير استراتيجيات القياس والتقويم ليصبح المخرج النهائي للعملية التعليمية (الطالب) يسد احتياج سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بالعدالة والشفافية.

3 وحدات قياس وتقويم جديدة لرقمنة وحوكمة المنظومة التعليمية بتكلفة 3.8 مليون جنيه فى جامعة الإسكندرية (صور)

3 وحدات قياس وتقويم جديدة لرقمنة وحوكمة المنظومة التعليمية بتكلفة 3.8 مليون جنيه فى جامعة الإسكندرية (صور)

3 وحدات قياس وتقويم جديدة لرقمنة وحوكمة المنظومة التعليمية بتكلفة 3.8 مليون جنيه فى جامعة الإسكندرية (صور)

3 وحدات قياس وتقويم جديدة لرقمنة وحوكمة المنظومة التعليمية بتكلفة 3.8 مليون جنيه فى جامعة الإسكندرية (صور)

3 وحدات قياس وتقويم جديدة لرقمنة وحوكمة المنظومة التعليمية بتكلفة 3.8 مليون جنيه فى جامعة الإسكندرية (صور)