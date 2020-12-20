شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم شحن 8 ملايين جرعة إضافية من لقاحى فايزر ومودرنا الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون أمريكيون، إن تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للقاح شركة "مودرنا" يعني أن الولايات الأمريكية سوف تقوم بشحن ما يقرب من 8 ملايين جرعة إضافية من لقاحات "فايزر ومودرنا" هذا الأسبوع، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتطعيم أول 20 مليون أمريكي.

وعملية Warp Speed ​​، مبادرة لقاح فيروس كورونا للحكومة الفيدرالية، مسئولة عن تأمين الجرعات وشحنها إلى الولايات، وقد تم الانتهاء من الشحنات الأولى الأسبوع الماضي، حيث وصلت 2.9 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى أكثر من 600 موقع في جميع أنحاء البلاد، وفقا لموقع "إنسايدر".

يوم الجمعة، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإعطاء لقاح ثاني لكورونا من مودرنا، للاستخدام في حالات الطوارئ، هذا يعزز بشكل كبير إمدادات اللقاح في الولايات المتحدة.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا، القائد المشارك لعملية Warp Speed ​​، يوم السبت، إن هذا التفويض يعني أن الحكومة يمكنها شحن 7.9 مليون جرعة إجمالية من لقاحات Pfizer و Moderna إلى أكثر من 3700 موقع في جميع أنحاء البلاد.

أخيرًا، من المرجح أن توزع الولايات المتحدة أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح بحلول عيد الميلاد، ولكن يبدو أنه من غير المحتمل بشكل متزايد أن تحقق Warp Speed ​​هدفها المتمثل في إعطاء 20 مليون أمريكي جرعتهم الأولى قبل نهاية العام.

وقال بيرنا، إن الخطة الأخيرة تقضي بتخصيص 20 مليون جرعة بنهاية عام 2020، لكن عملية الشحن الفعلي لها وتوزيعها ستمتد حتى الأسبوع الأول من يناير.

كما اعتذر الجنرال عن ارتباك واسع النطاق نشأ بين مسئولي الدولة هذا الأسبوع حول عدد الجرعات التي سيحصلون عليها. قال بيرنا إنه قدم تقديرات تخطيطية كانت عالية جدًا، مما يعني أن بعض الولايات ستتلقى 30٪ أو 40٪ جرعات أقل من لقاح فايزر عما كان متوقعًا في السابق وقد أجبر ذلك الولايات على التدافع لتعديل خطط تحديد الأولويات الخاصة بها.

صاغ المسئولون طرح لقاحات COVID-19 على أنها "بداية النهاية" من خلال إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر تعرضًا وضعفًا - عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وسكان دار رعاية المسنين - ويأمل الخبراء أن تبدأ اللقاحات في إحداث تأثير على مسار الوباء في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولكن حتى مع تقدم اللقاحات بسرعة ، فإن الوباء في أسوأ حالاته على الإطلاق في الولايات المتحدة سجلت البلاد في المتوسط ​​أكثر من 200 ألف إصابة جديدة و2500 حالة وفاة يوميًا خلال الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 17 مليون شخص في الولايات المتحدة بالعدوى منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 310 آلاف أمريكي.

لم يكن تعديل يوم السبت للجدول الزمني للقاح المرة الأولى التي يفشل فيها برنامج Warp Speed ​​في تحقيق أهدافه، حيث تم إطلاق المبادرة في مايو بهدف تقديم 300 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 بمرور الوقت، تراجع المسئولون بهدوء عن هذا الرقم.

في أغسطس، خفض أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، توقعات نهاية العام إلى "عشرات الملايين من الجرعات" ثم في وقت سابق من هذا الشهر، تم تخفيض هدف التطعيم إلى 20 مليونًا - أقل من 10٪ من الهدف الأصلي.

الآن، يبدو أن Warp Speed ​​قد تقل قليلاً عن هذا الرقم نظرًا لأنه تم شحن 2.9 مليون جرعة الأسبوع الماضي، ومن المقرر شحن 7.9 مليون جرعة أخرى هذا الأسبوع ، ستحتاج المبادرة إلى تسليم 9.2 مليون جرعة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

لم تقدم Warp Speed ​​بيانات حتى الآن عن عدد الأمريكيين الذين تم تطعيمهم قال عازار يوم الأربعاء إن المسؤولين يعملون على إنشاء لوحة معلومات عامة تحتوي على معلومات في الوقت الفعلي حول قرارات التخصيص والتحصين ، لكن من غير الواضح متى سيتم نشر ذلك.

لقاحا Pfizer و Moderna هما نظامان من جرعتين أظهرتا فعالية في الوقاية من أعراض كورونا في التجارب السريرية الكبيرة واحتفظ مسؤولو Warp Speed ​​بنصف الإمداد المتاح من الشحنات الأولى لضمان حصول كل من يحصل على لقاح في هذه الجولة الأولى على جرعة ثانية.