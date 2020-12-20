ظهور سلالة "سريعة الانتشار" من كورونا.. والصحة العالمية تتابع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها.

وكتبت منظمة الصحة، على موقع "تويتر":"إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا".



وأضافت: "المسؤولون البريطانيون سيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم. وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار المترتبة عليها".

وحثت المنظمة الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أنه سيتم فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا بسبب مخاوف متعلقة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال إنه يُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، ويقال إنها قابلة للانتقال بنسبة تزيد على 70%.