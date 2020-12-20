كوريا الجنوبية تعلن موعد بدء حملة التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيه-كيون، الأحد، عن موعد بدء حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن تشونج صرح في مقابلة مع محطة "كيه.بي.إس" في سول أن التطعيم سوف يبدأ في فبراير/ شباط أو مارس/آذار 2021 على الأكثر".



وأضاف أن اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية سوف يكون متاحا ففط في النصف الأول من عام 2021 بموجب عقد حالي، وليس جرعات من شركات أدوية أجنبية أخرى مثل شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين وشركة يانسن البلجيكية التابعة لمجموعة جونسون آند جونسون الأمريكية.

وجاءت تصريحاته وسط مخاوف متزايدة من أن كوريا الجنوبية متخلفة عن الدول الأخرى في شراء لقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها أمنت الوصول المبكر إلى اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية الـ4.

وأشار إلى أنه من المقرر وصول اللقاحات إلى كوريا الجنوبية على مراحل، وليس دفعة واحدة، ابتداء من الربع الأول من 2021.