شكرا لقرائتكم تكنولوجيا يوتيوبر الأعلى أجرا بالعالم.. طفل يكسب 30 مليون دولار في عام! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جنى الطفل رايان كاجي "Ryan Kaji" البالغ من العمر 9 سنوات ما يقرب من 30 مليون دولار في عام واحد من فتح الصناديق ومراجعة الألعاب عبر يوتيوب ليحمل لقب مستخدم يوتيوب الأعلى أجراً للعام الثالث على التوالي.

وحقق رايان كاجي 29.5 مليون دولار من قناته عبر يوتيوب المسماة (عالم ريان) Ryan’s World، بالإضافة إلى 200 مليون دولار أخرى من الألعاب والملابس ذات العلامات التجارية Ryan’s World، ومن ضمنها ملابس النوم من Marks & Spencer.

كما وقع على صفقة غير معلنة، لكن من المحتمل أن تكون بملايين الدولارات، لمسلسله المتلفز الخاص عبر قناة Nickelodeon.

وبدأ كاجي في تصوير مقاطع الفيديو عبر يوتيوب لأول مرة في شهر مارس 2015 بعد مشاهدته لقنوات أخرى لمراجعة الألعاب.

وتدير عائلته الآن تسع قنوات عبر يوتيوب، وتعتبر قناة Ryan’s World الأكثر شهرة حيث بلغ عدد المشتركين 41.7 مليون مع 12.2 مليار مشاهدة.

وحصد الفيديو الأكثر شعبية لكاجي المسمى Huge Eggs Surprise Toys Challenge أكثر من ملياري مشاهدة، مما يجعله واحداً من مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

تحقيق أميركي ضده؟

ويواجه كاجي وعائلته الآن تهديداً بسبب تحقيق اللجنة الأميركية للتجارة الفيدرالية بشأن مزاعم بعدم الكشف عن رعاة مقاطع الفيديو بشكل صحيح.

وقالت الشكوى المقدمة من وكالة مراقبة المستهلك Truth In Advertising: "ما يقرب من 9% من مقاطع فيديوهات قناة Ryan’s World تضمنت توصية مدفوعة لمنتج واحد على الأقل تستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وهي مجموعة أصغر من أن تميز بين الإعلان التجاري والمراجعة، وغالبًا ما تصور هذه الإعلانات الأطعمة غير الصحية".

وحذر (بنجامين بوروز) Benjamin Burroughs، الأستاذ المساعد في الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة نيفادا، الذي يدرس الاتجاهات الناشئة ووسائل التواصل الاجتماعي، من وجود خطر يتمثل في استهداف الأطفال المؤثرين للأطفال الآخرين بطرق قد لا يكون الآباء مدركين لها.

وحصل نجوم يوتيوب العشرة الأعلى ربحاً على ما مجموعه 211 مليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس للأعمال.