إسرائيل تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في إسرائيل، الأحد، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الحملة بأفراد الطواقم الطبية في كافة أنحاء البلاد ونزلاء دور رعاية المسنين والمواطنين من سن 60 عاما فما فوق.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أنه تم حجز 100 ألف دور في صناديق المرضى والمستشفيات لتلقي اللقاح. وتسلمت إسرائيل حتى الآن 700 ألف جرعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (71 عاما) قد تلقى اللقاح، السبت، ليصبح أول شخص في إسرائيل يتلقى اللقاح.

كما حصل على اللقاح، السبت، وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين الذي قال :"اللقاح آمن. تعالوا وتلقوا التطعيم".

وتهدف إسرائيل إلى تلقيح 60 ألف شخص في اليوم.