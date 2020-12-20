شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: فيروس كورونا قد يدخل الدماغ ويسبب التهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يتسبب فيروس كورونا، في إلحاق أضرار بجسمك أكثر مما تعتقد، وعلى الرغم من أنه يؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، إلا أنه قد يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى، بما في ذلك الدماغ.

وأشارت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Neuroscience إلى أن فيروس كورونا قد يدخل الدماغ مما يتسبب في التهاب.



كورونا يصيب الدماغ

كورونا يدخل إلى الدماغ

ووفقًا للدراسة، يمكن لـ الفيروس دخول الدماغ، وقد يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من تأثيرات معرفية، مثل ضباب الدماغ والتعب، ووجد الباحثون أن بروتين سبايك، المسئول عن اختراق الخلايا، يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي في الفئران. وغالبًا ما يطلق على بروتين السنبلة اسم بروتين S1 ، وهو يحدد الخلايا التي يمكن للفيروس أن يدخلها.

وقال المؤلف الرئيسي ويليام إيه بانكس من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة: إن البروتينات الملزمة مثل بروتين السنبلة عادة ما تسبب أضرارًا في حد ذاتها لأنها تنفصل عن الفيروس وتسبب الالتهاب.

في الأوساط العلمية، يُطلق على الالتهاب الشديد الناجم عن عدوى كورونا اسم عاصفة السيتوكين، حيث يبالغ الجهاز المناعي عند رؤية الفيروس وبروتيناته في رد فعله في محاولته لقتل الفيروس الغازي، ويصاب الشخص بضباب دماغي وإرهاق ومشكلات إدراكية أخرى.

وكانت دراسة أخرى قد كشفت، أن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض عصبية لديهم بعض الاضطرابات في الدماغ مثل المرضى الآخرين الذين عانوا من نقص وصول الأكسجين للمخ، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقوم على استخدام الأشعة لتصوير الإصابة العصبية لدى مرضى كورونا، وقام بها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام ونشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأشعة العصبية.