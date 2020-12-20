شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لشرب شاى النعناع المساعدة فى علاج حب الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي شاي النعناع على عدة خصائص يمكن أن تجعله علاجًا جيدًا لبعض أنواع حب الشباب، حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، ووفقا لمقال لـ مجلة الغذاء الطبي يحتوي شاي النعناع على مركبات تسمى البوليفينول (خاصة حمض الروزمارينيك) التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الأندروجينات هي هرمونات ذكورية، بما في ذلك هرمون التستوستيرون. يمكن أن يؤدي الإفراط في هذه الهرمونات إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص، وخاصة المراهقين، لأنها تسبب إفراطًا في إنتاج الدهون التي يمكن أن تسد المسام.

ودرس الباحثون النباتيون بشكل دوري فوائد علاجات النعناع لتقليل عدد من الحالات الصحية. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1:الحد من كثرة الشعر: عند النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. دراسة أقدم عام 2010 نشرت في المجلة بحوث العلاج بالنباتات وجد أن شرب شاي النعناع مرتين يوميًا لمدة شهر واحد يقلل من الشعرانية (الشعر الزائد) لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) . وخلص الباحثون إلى أن الشاي قد يكون له تأثيرات مضادة للأندروجين (هرمون الذكورة) على الجسم.

2:تقليل آلام الركبة: يحتوى شاي النعناع على نسبة عالية من حمض الروزمارينيك والذى ساعد على تقليل الألم والتصلب والإعاقة الجسدية. أفاد أولئك الذين شربوا شاي النعناع عن انخفاض في الصلابة والإعاقة الجسدية.

3:المساعدة على النوم: وجد الباحثون أن إعطاء مستخلص شاي النعناع للفئران ساعد في زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه في النوم.

4:شاي النعناع هو علاج مقترح لحب الشباب : على الأرجح بسبب قدرته على ممارسة تأثيرات مضادة للأندروجين على الجسم. لا يوجد أي بحث يشير إلى كمية الشاي التي يجب شربها أو المدة ، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الطريقة ستنجح.

نظرًا لعدم وجود الكثير من الآثار الجانبية المتعلقة بشاي النعناع ، فقد يكون من المفيد إجراء تجربتك الخاصة في المنزل ومع ذلك ، إذا لم ينجح الشاي ، أو إذا ساءت أعراض حب الشباب لديك ، فقد يكون الوقت قد حان للاتصال بطبيب الأمراض الجلدية.