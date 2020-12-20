شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الليمون على صحتك ووقايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والفيروسات، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين سى والألياف وغيرها من الفيتامينات والمعادن، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد عصير الليمون على صحة الجسم هى:

1: دعم صحة القلب

توفر حبة ليمون واحدة حوالي 31 مجم من فيتامين سي، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، لا يُعتقد أن فيتامين سي فقط مفيد لقلبك، ويمكن للألياف والمركبات النباتية الموجودة في الليمون أن تقلل بشكل كبير من بعض عوامل الخطر لأمراض القلب.

2: يساعد فى التحكم بالوزن

غالبًا ما يتم الترويج لليمون كغذاء لإنقاص الوزن، وهناك بعض النظريات حول سبب ذلك، وإحدى النظريات الشائعة هي أن ألياف البكتين القابلة للذوبان فيها تتمدد في معدتك، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ولأن عصير الليمون لا يحتوي على بكتين، فإن مشروبات عصير الليمون لن تعزز الامتلاء بنفس الطريقة، وتقترح نظرية أخرى أن شرب الماء الساخن بالليمون سيساعدك على إنقاص الوزن .

3: منع حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن كتل صغيرة تتشكل عندما تتبلور منتجات الفضلات وتتراكم في كليتيك، إنها شائعة جدًا، وغالبًا ما يصاب بها الأشخاص الذين يصابون بها بشكل متكرر.

ويساعد حامض الستريك في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة حجم البول وزيادة درجة الحموضة في البول، مما يخلق بيئة أقل ملاءمة لتكوين حصوات الكلى .

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن عصير الليمون يمنع بشكل فعال حصوات الكلى ، لكن النتائج كانت مختلطة، فلم تظهر دراسات أخرى أي تأثير.

4: حماية ضد فقر الدم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع جدًا، يحدث ذلك عندما لا تحصل على ما يكفي من الحديد من الأطعمة التي تتناولها.

يحتوي الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم بشكل أساسي عن طريق تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، ونظرًا لأن الليمون يحتوي على فيتامين سي وحمض الستريك، فقد يحمي من فقر الدم عن طريق ضمان امتصاص أكبر قدر ممكن من الحديد من نظامك الغذائي.

5: تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة الحمضية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بينما لم تجد دراسات أخرى أي آثار، وفي الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، تسببت العديد من مركبات الليمون في قتل الخلايا السرطانية، ومع ذلك قد لا يكون لها نفس التأثير على جسم الإنسان.

6: تحسين صحة الجهاز الهضمي

يتكون الليمون من حوالي 10٪ من الكربوهيدرات ، معظمها على شكل ألياف قابلة للذوبان وسكريات بسيطة، الألياف الرئيسية في الليمون هي البكتين ، وهو شكل من الألياف القابلة للذوبان المرتبطة بفوائد صحية متعددة.