تعرف على أعراض وأسباب نقص الصوديوم في الجسم وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصوديوم هو عنصر أساسي يساعد في الحفاظ على توازن الماء في الخلايا وحولها إنه مهم لوظيفة العضلات والأعصاب المناسبة كما أنه يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم مستقرة، يُعرف نقص صوديوم الدم عندما يكون الماء والصوديوم غير متوازنين بمعنى آخر ، إما أن يكون هناك الكثير من الماء أو لا يوجد ما يكفي من الصوديوم في الدم، وفقا لتقرير لموقع healthline.

عادة ، يجب أن يكون مستوى الصوديوم لديك بين 135 و 145 ملي مكافئ لكل لتر يحدث نقص صوديوم الدم عندما ينخفض ​​مستوى الصوديوم لديك عن 135 ملي مكافئ / لتر.

أعراض نقص الصوديوم في الدم

يمكن أن تختلف أعراض نقص الصوديوم في الدم من شخص لآخر إذا انخفضت مستويات الصوديوم لديك تدريجيًا ، فقد لا تعاني من أي أعراض. إذا سقطوا بسرعة كبيرة ، فقد تكون الأعراض أكثر حدة، يعد فقدان الصوديوم بسرعة حالة طبية طارئة. يمكن أن يسبب فقدان الوعي والنوبات والغيبوبة.

ضعف، التعب أو انخفاض الطاقة، صداع الراس، غثيان، التقيؤ، تقلصات العضلات أو التشنجات، الالتباس، التهيج.

أسباب نقص الصوديوم في الدم

يمكن أن تسبب العديد من العوامل انخفاض الصوديوم في الدم قد تنخفض مستويات الصوديوم لديك كثيرًا إذا فقد جسمك الكثير من الماء والمعادن قد يكون نقص صوديوم الدم أيضًا أحد أعراض بعض الحالات الطبية.

تشمل أسباب انخفاض الصوديوم ما يلي:

القيء الشديد أو الإسهال، تناول بعض الأدوية ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم، أخذ مدرات البول (حبوب الماء).، شرب الكثير من الماء أثناء التمرين (هذا نادر جدًا)، جفاف، أمراض الكلى أو الفشل الكلوي، مرض الكبد، مشاكل القلب ، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني، اضطرابات الغدة الكظرية ، مثل مرض أديسون ، الذي يؤثر على قدرة الغدة الكظرية على تنظيم توازن الصوديوم والبوتاسيوم والماء في جسمك، قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية)، العطاش الأولي ، وهي حالة يجعلك فيها العطش الزائد تشرب الكثير، متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب ، مما يجعل جسمك يحتفظ بالماء، مرض السكري الكاذب ، وهي حالة نادرة لا ينتج فيها الجسم هرمونًا مضادًا لإدرار البول، متلازمة كوشينغ ، التي تسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول (وهذا نادر)

فئات معرضه خطر نقص الصوديوم في الدم

هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بنقص الصوديوم في الدم ، بما في ذلك كبار السن، استخدام مدر للبول، استخدام مضادات الاكتئاب، الشخص الرياضي عالي الأداء، الذين يعيشون في مناخ أكثر دفئا، تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم، وجود قصور في القلب أو أمراض الكلى أو متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب أو حالات أخرى

علاج نقص الصوديوم في الدم

التقليل من تناول السوائل، تعديل جرعة مدرات البول، تناول الأدوية لأعراض مثل الصداع والغثيان والنوبات المرضية، غرس محلول صوديوم في الوريد (IV)، منع انخفاض الصوديوم في الدم، إذا كنت رياضيًا ، فمن المهم شرب الكمية المناسبة من الماء أثناء التمرين.