شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يؤكد حصول 71% من الشعب الأمريكى على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد 71% من الأمريكيين أنهم سيحصلون بالتأكيد أو على الأرجح على لقاح كورونا، مما يمثل زيادة في عدد الأمريكيين الذين سيحصلون على اللقاح مقارنة بـ 63% في سبتمبر الماضي، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مشروع البحث، KFF COVID-19 Vaccine Monitor، حيث استخدم جهاز مراقبة اللقاحات KFF COVID-19 مجموعة من الاستطلاعات ومجموعات التركيز لتتبع مواقف الجمهور الأمريكي تجاه التطعيم، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

وفقًا لنتائج الاستطلاع، كانت هناك زيادة في نسبة الأشخاص الذين سيحصلون بالتأكيد أو على الأرجح على لقاح كورونا إذا تم تحديد أنه آمن ومتاح مجانًا، حيث وصلت إلى 71%، وبشكل عام، لا يزال 27 % من الجمهور مترددين بشأن اللقاح، مع تردد أعلى بين الجمهوريين (42%)، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا (36%) ، وسكان الريف (35 %) ، وذوى البشرة السمراء (35 %).

تشمل الأسباب الرئيسية للتردد في الحصول على اللقاح القلق بشأن الآثار الجانبية المحتملة، وعدم الثقة في الحكومة لضمان السلامة والفعالية، والمخاوف من أن اللقاح جديد جدًا، والمخاوف بشأن دور السياسة في عملية تطوير اللقاح (59، 55 و53 و51 % على التوالي).

بين ذوي البشرة السمراء، تشمل المخاوف عدم الثقة في اللقاحات بشكل عام أو القلق من أنهم قد يصابون بكورونا من اللقاح (47 و51 % على التوالي).

قال درو التمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة KFF ، في بيان "كثير من المترددين في وضع الانتظار والترقب، وتشمل مخاوفهم مخاوف بشأن الآثار الجانبية وما إذا كان اللقاح يمكن أن يسبب كورونا والذي قد يتبدد مع حصول الأشخاص على مزيد من المعلومات ورؤية اللقاح الذي تم تقديمه بنجاح بين الأشخاص الذين يعرفونهم."