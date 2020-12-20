شكرا لقرائتكم خبر عن عالميًا: انطلاق محدود لخدمات الجيل الخامس بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من أن عام 2020 الذى يستعد للرحيل، كان من المفترض أن يكون سنة ازدهار تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى العالم، إلا أن فيروس «كورونا» الذى صدم العالم، أبطأ كثيرًا من تنفيذ هذه الخطط، ورغم ذلك شهد العام دخول خدمات الاتصال الحديثة حيز العمل والاستخدام التجارى فى العديد من دول العالم ولكن بدرجة أقل مما كان متوقعًا.

ومن المعروف أن سرعات الإنترنت فى الجيل الخامس تتراوح بين 10 إلى 100 ضِعف السرعات الحالية فى الجيل الرابع 4G، وهى السرعات التى تُحسن أداء جميع التطبيقات الرقمية من مكالمات الفيديو متعددة الأطراف إلى الاستشارات والكشف الطبى عن بُعد، وتقنيات الواقع المعزز وتطبيقات الواقع الافتراضى المتطور وغيرها.

ورغم الإغلاق الذى صاحب «كورونا» إلا أن توقعات الخبراء تقول إن غالبية الشبكات المخططة للعمل ستكون فى موقعها وجاهزة للعمل مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك ستتوافر العشرات من موديلات الموبايل الجاهزة للعمل بهذه التقنية، مع شكوك فى أن أسعار هذه الأجهزة ستكون أعلى من قدرات المواطنين، خاصة مع الركود الاقتصادى.

شركة «إريكسون» السويدية، التى تعتبر من أهم مزودى البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس، تتوقع أن يصل عدد مستخدمى هذه التكنولوجيا إلى 190 مليون شخص غالبيتهم فى الصين، ولكن تقارير الشركة تتوقع أن يتجاوز عدد المستخدمين فى الولايات المتحدة هذه الأرقام، خلال عام أو عامين، وأنه بحلول عام 2025 سيكون 75% من مستخدمى الهاتف المحمول الأمريكيين مشتركين فى تلك الخدمات.

ويقول المحللون، إنه بنهاية هذا العام ستعمل مناطق واسعة من الولايات المتحدة بتلك التقنية، حيث تمتلك حاليًا أكبر ثلاث شركات اتصالات شبكات تقدم هذه الخدمات وتغطى غالبية الولايات، ويتوقع الخبراء أن تصل اشتراكات هذه التقنية إلى نسبة 8.4% من إجمالى المشتركين فى خدمات الاتصالات، وأنه بحلول نهاية 2021 ستصل نسبتهم إلى حوالى 30% من إجمالى المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، أجلت السلطات فى العديد من دول العالم منح الترددات المطلوبة لعمل هذه الخدمات، مثلما حدث فى معظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى كندا التى أجلت مزاد استخدام تلك الترددات فى مدينة أوتاوا إلى الصيف المقبل.